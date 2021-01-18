المقالات

ماذا تعني عبارة المغيبين والمفقودين؟!

76 2021-01-18

 

مهدي المولى ||

 

بين الحين والآخر  نسمع دعوات وصرخات من قبل ألأبواق  الرخيصة والمأجورة  وعبيد وجحوش صدام دواعش السياسة  وهي تذرف الدموع على المغيبين  والمفقودين  رغم علمهم ليس هناك أي مغيبين ولا مفقودين  بل هناك قتلة مجرمين هناك دواعش وهابية وعصابات صدامية  وإذا وجد بعض الأبرياء  فهؤلاء الأبرياء اختطفوا وقتلوا على يد الدواعش الوهابية والصدامية  جحوش وعبيد صدام  وليس غيرهم وهذه الحقيقة معروفة ومفهومة من قبل دواعش السياسة وأبواقهم لكنهم ينكروها و يرموها على القوات الأمنية وخاصة الحشد الشعبي المقدس.

وهذا الصراخ والعويل من قبل دواعش السياسة وأبواقهم الرخيصة وأسيادهم آل سعود  الهدف منهم تبرئة الدواعش الوهابية والصدامية  واتهام  القوات الأمنية وفي المقدمة الحشد الشعبي المقدس   اسمعوا ما يقولون بعد تحرير تكريت وتطهيرها من رجس ودنس العصابات الوهابية والصدامية خطفت الجهات الأمنية العراقية ( الجيش الشرطة والحشد الشعبي المقدس  من بلدة واحدة أكثر من 700 شخص خلال 72 ساعة  وأرتفع عدد المفقودين الى 10 آلاف شخص لم ينج أي شخص منهم   وهناك من يقول ان عدد هؤلاء المفقودين والمغيبين  بلغ أكثر من 20 ألفا  من أبناء الموصل وصلاح الدين والأنبار  ويدعون ان ذوي  المختطفين  وبعض المسئولين يؤكدون إن أبنائهم معتقلين في سجون سرية او لدى فصائل مسلحة ويقصدون بالفصائل المسلحة يعني الحشد الشعبي المقدس.

وهنا نسأل كيف عرف علم ذوي المفقودين  وبعض المسئولين إن أبنائهم في معتقلات  حكومية سرية أو لدى فصائل مسلحة  وهذا تأكيد على إتهام  القوات الأمنية بكل فصائلها وفي المقدمة الحشد الشعبي المقدس هي التي قامت باختطاف هؤلاء  الأبرياء  وهذه لعبة قذرة يلعبها دواعش السياسة  تستهدف الإساءة لقواتنا الأمنية الباسلة وفي مقدمتها الحشد الشعبي المقدس  الذين حملوا أرواحهم على  أكفهم وصرخوا  صرخة واحدة ( لبيك يا حسين لبيك يا عراق  هيهات منا الذلة)  وطهروا وحرروا الأرض والعرض والمقدسات  بدماء كل العراقيين الأحرار من كل الأطياف والألوان  والعقائد  وهذه المرة الأولى التي تحدث في العراق  وبالتالي شكلت خطوة ناجحة لوحدة العراق  والعراقيين  ومن ثم السير في بناء العراق الحر  وهذا ما أغضب أعداء العراق في الداخل جحوش صدام وعبيده  وفي خارج العراق آل صهيون وبقرهم آل سعود وآل نهيان وكلابهم المسعورة القاعدة داعش وغيرهم هل من المعقول ان يقوموا باختطاف  الأبرياء من المدن التي جاءوا  لتحريرها وتطهيرها من دنس ورجس أعداء الحياة والإنسان   الذين جاءوا  لإنقاذ أرض  العراقيين من التدمير والتخريب   وشبابهم من الذبح وحرماتهم من الانتهاك   ونسائهم  من الأسر والاغتصاب   من التدنيس    .

لهذا نقول  لهؤلاء  الكاذبين المنافقين من بعض دواعش السياسة وأبواقهم الرخيصة  الذين فقدوا شرفهم في زمن المقبور صدام وبعد قبره  قدموه الى آل سعود انكشفت لعبتكم ولم تنطلي على أحد حتى إنكم أصبحتم   لا تصدقوها     لأنكم تعلمون أين هؤلاء المغيبين والمفقودين والمخطوفين   لأنكم كنتم من المساهمين في هذه العملية القذرة الحقيرة  حيث  كنتم  من المساهمين في الضغط  (  ترهيب وترغيب) على الكثير من أبناء الموصل والإنبار وصلاح الدين للاستمرار في داعش الوهابية والصدامية واعتبارهم مغيبين مختطفين من أجل الحصول على مكاسب مالية وامتيازات خاصة لذويه وعائلته   ومن يرفض ذلك يذبح  وهذه حقيقة معروفة وواضحة.

لهذا نقول لمن يريد ان يتأكد   عن مصير أبنه والده شقيقه المفقود أن يسأل دواعش السياسة  وأبواقهم المأجورة الرخيصة فلديهم الخبر القين.

فهل عرفتم ماذا تعني عبارة المفقودين والمغيبين  والمختطفين  أنها عبارة داعشية وهابية صدامية رفعها دواعش السياسة  جحوش وعبيد صدام  الهدف منها الإساءة لقواتنا الأمنية وفي المقدمة الحشد الشعبي المقدس  وإيران الإسلام  وتبرئة أعداء العراق آل سعود وكلابهم الوهابية داعش  ودواعش السياسة جحوش وعبيد صدام.

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحقيقة المرة..!
ائمتنا وقادتنا خط احمر
ماذا تعني عبارة المغيبين والمفقودين؟!
لماذا مصر ..؟
كن متجددا ..!
التأريخ يسجل..!
أولوية السيادة
  المدح والذم الكاذب..يسوقان المجتمع الى الكوارث
يا خوف عكا من هدير البحر...!
يسألون عن الإنتخابات..أيان موعدها ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك