ماذا يريد هذا الشعب او الاصح الشعوب العراقية؟!

حيدر الموسوي ||
الشعب يعشق الملك الشعب فرح ورقص لمقتل الملك
الشعب فرح بقاسم ابو الفقراء الشعب فرح بسحل كريم قاسم
الشعب فرح بالحكم العارفي الشعب فرح بموت سلام عارف وصاح صعد لحم ونزل لحم
الشعب فرح بالبعث وامة عربية واحدة
الشعب فرح باعدام راس البعث وازلام النظام
الشعب فرح بالقادمين مع المحررين الامريكان
الشعب ناقم على القادمين مع الاحتلال ويريد اسقاطهم
الشعب يخرج وينتخبهم ويعمل معهم ونصفهم موظفين في الدولة الفاسدة ويسرقون معهم ويشتمونهم في الاعلام
الشعب يهلهل لبطولات الحشد ويعلق صور الشهداء
الشعب يحرق صور الشهداء الذين علق صورهم الاعوام الماضية
الشعب يصف نفسه بالجبان لانه ساكت عنهم
الشعب خرج تظاهرات لاسقاط النظام
الشعب ناقم على المتظاهرين وناقم على الاحزاب الفتية الجديدة
الشعب يقارن نفسه اقتصاديا بشعب اخر تعداده ٨٠٠ الف
وهو عدده ٤٠ مليون وراح يصير بعد خمس سنوات
٦٠ مليون ويريد حصته من النفط
وهو البرميل ٥٠ الف دينار
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