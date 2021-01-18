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للذكرى وللأسف..!


 

باقر الجبوري||

 

·        للذكرى ...

عندما قام البيت الاسود سابقاً بوضع جماعة حب ( الله ) و( الح ر س ال ثو ري ) على قائمة الارهاب !!

فرح الكثير من المغفلين والسفهاء والحمقى  !!!

وفي حينها قلنا للجميع .

 اليوم وضعوا ( حب الله وال حرس ) على قائمة الارهاب وغداً سيضعون الحشد وقادته في نفس القائمة !!!

وبالفعل فهذا ما حصل !

وحينها خنس المبلسون !!

وطمروا رؤوسهم بالرمال !

واليوم عاد البيت الاسود لجريمة اخرى !

وهي وضع ( الحرم الرضوي ) على قائمة المؤسسات الداعمة للارهاب !!!

نعم ( الحرم الرضوي ) وليس ( الحرم المكي )

البعض ممن سبق ذكرهم استهزىء ساخراً !

والبعض سكت شامتاً !!

ولهم نقول ...

اليوم الحرم الرضوي وغداً العتبات الحسينية والعباسية !!!

الموضوع ليس ايران

الموضوع ليس ولاية الفقيه

الموضوع هو الشيعة بشكل عام ودون إستثناء !!

اما لماذا ايران ولماذا ولاية الفقيه ولماذا الامام الرضا !!!

فلإن تلك المسميات هي راس الحربة في مواجهة الشيطان الاكبر !!!

·        للاسف ...

الجبناء والساكتين عن اداء التكليف الشرعي بمواجهة أهل الباطل ولو بكلمة هم من يصنعون الطواغيت !!!

مع ان الكلمة هي الحالة الوسطية في نصرة الحق !!

ومكانها ما بين التغيير اليدوي او الشعور القلبي بالرفض !!

وللاسف فا( ...الطواغيت ) الذين يصنعونهم !!

هم في حقيقتهم !

اقل حتى من ان نطلق عليهم كلمة ( نكرات ) !!

بل قل نفايات او قاذورات ...

تحياتي ..

تحياتي ...

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