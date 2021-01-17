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موازنة العراق هذا العام (٢٠٢١) خيانة عظمى..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ لست إقتصادياً أو مهتماً بهذا الشأن الذي يحتاج إلى ذوي الإختصاص لكني وكمواطن معني بهذه الموازنة وأتابع ما يُقال عنها من قبل مختصين ومتابعين ذوي خبرة في هذا المجال..

الميزانية التقشفية ميزانية إنفاق حكومي "فاحش" غير مسبوق في هذا البلد الغارق بالثروات وسوء الإدارة والفساد..

وهي موازنة ضريبية غير مدروسة تبين أن هدفها الأساسي هو معاقبة العراقيين الذين عانوا ويعانون الأمرين في هذا البلد.

موازنة تضيق على الموظفين لكنها تهتم بعروض الأزياء خارج العراق!

كما تهتم بالإيفادات وبإيجار بنايات فارهة تستقبل ذوي الدرجات الخاصة بالخدم والحشم.

الموازنة الأغرب والأكبر عراقياً منذ العام (٢٠٠٣) وهي بلا درجات وظيفية خرج الناس ليتظاهروا بحثاَ عنها!

لا مشاريع مناسبة في هذه الموازنة "الكاظمية"..

في الوقت الذي تُثقل هذه الموازنة بتعمير القصور الرئاسية وتنظيفها بأسعار خيالية!

مرة أخرى يُثبت التشرينيون "التشرنچية" أنهم ضد مصلحة البلد وهم مجرد أدوات "مرتزقة" تنفذ أجندة خارجية، يتبعهم عدد من السذج المغرر بهم، فقد صدعوا رؤوسنا بحديث وصراخ "نريد وطن" لكنهم في حقيقة الحال ضيعوا الوطن وسلموه إلى حفنة من غير المؤهلين بالمرة.

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