حندگوگ..استفسار بسيط !!!

باقر الجبوري||

الى الذين استقتلوا في تجهيل المجتمع اعلامياً في ترسيخ فكرة عدم اشراك الحشد الشعبي في المعترك السياسي او زجهم باي دعاية انتخابية مع انهم منذ البداية قدموا الى الساحة وهم محملين بايدلوجيات سياسية وعقائدية انتهلوها من توجهاتهم السياسية !!

نقول ونستفسر هنا !!

هل حقا يجب ابعاد الحشد عن السياسة !!!

وهل حقاً ان المرجعية هي من امرت بذلك أم هي تفسيراتهم الفنطازية لخطبها السابقة !

وفي الوقت نفسه نستفهم !!!

هل ستقبل المرجعية (( لو صح ادعائهم ) هل ستقبل بالمدعوا عفلوگ الذي تسنم منصبين في ان واحد في ثورة تشرين وهما ( قائد فوج مكافحة الدوام وقائد فوج مكافحة عدم الدوام )

هل ستقبل المرجعية بترشيه للانتخابات وهل ل( عفلوك ) هذا الحق فيما ليس للحشد حق فيه !!!

وهو الدخول للمعترك الانتخابي او انتخاب من يشاء من السياسيين !

وهل ستمر الايام لنسمع بصوته النشاز الذي كنا نسمعه في الفيديوهات التي كان ينشرها وهو ( يحشم ) فوجه بالهجوم على المدارس والدوائر الحكومية وهو يصرخ ناعقاً ( عووووووو )

على اعتبار هذه العبارة من ابجديات العمل السياسي التشريني ويجب نقل تجربتها الى ما تحت قبة البرلمان !!!

وهل سيتحول عفلوك هذا للمدافع الاول عن العراق وعن مكتسبات العملية السياسية لما بعد 2003 !!!

بعد ان كان المدافع الاول عن خيم اللواطة والهرج والمرج !!!

السؤال الاخير هل سنرى في القريب العاجل ترشح ام الببسي او حفافو ساحة التحرير او حسوني الوصخ وعكروكة للانتخابات النيابية !!!

لاتتعجبوا ..

في العراق كل شيء جائز ..

وما لايجوز للحشد شرعاً

قد يجوز للسفيه والسخيف عرفاً

والسكوت علامة الرضا ...

تحياتي