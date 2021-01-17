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المنطقة الخضراء... انظروا اليها... انها في واشنطن


 

محمد صادق الحسيني||

كنا نظنها فقط في بغداد...

كما المربعات الامنية التي كنا نظنها فقط في لبنان...

مع ان كليهما اما بسببهم ومن صنعهم اوبسبب ارهاب عصاباتهم...

ولكن سبحان الله...

هاهي واشنطن قد تحولت الى "منطقة خضراء" ومربعات امنية وخرسانات  واجراءات مشددة تمنع السيارات والعباد من التجول بحرية...

ثكنة عسكرية بالتمام والكمال

والانكى من كل ذلك عشرات المنظمات والعصابات المسلحة التي تهدد بالقتل والتمرد والانقلاب على الطبقة السياسية التي يصفونها بالمزورة والفاسدة والسارقة غير الشرعية ...

وقد ينعتونها قريبا من بقايا النظام الامني السوري...!!!

٢٥ الف مدجج بالسلاح لحماية الرئيس المنتخب من تمرد شجع عليه وحشد له رئيس البلاد... الذي يرفض مغادرة موقع الرئاسة ومتمسك بالكرسي اكثر من اي رئيس "جمهورية موز" في العالم الثالث..!

اين يحدث كل هذا ..!؟

في عرين الديمقراطية الغربية الزائف ، الذي ظل مطلياً بالاصباغ والمكياجات حتى جاء ترامب ليمسحه تماما ويكشف عن وجه امريكا الحقيقي...!

انها واشنطن قبلة العالم الحر...!

والتي يعيدها ترامب اليوم ليظهرها كما هي :

مدينة قائمة ومبنية على مدن من جماجم السكان اللاتينين الاصليين التي اكتشفت اثناء بحث فريق من الآثار ، وما كان الا ان طمست اسرع من لمح البصر حتى لا يكتشف احد كذبة الوجه البراق لنظام النيوليبرالية الغربي المتوحش الذي اسس له مستوطنو الانجلوساكسون القادمون من بريطانيا العظمى الاسرائيلية...!

* انهضي يا شعوب امتنا العزيزة واكنسي عنك غبار السنين فقد حان وقت الظهور وجلاء الحقيقة ... *

عالم ينهار ويحتضر وعالم ينهض ويولد من جديد

* حاج قاسم هاهو دمك ينتصر عليهم وهاهي مدنيتهم الزائفة تغور وتتحول الى هشيم تذروه الرياح*

* بعدنا طيبين قولوا الله*

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