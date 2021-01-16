مورد مهم للدولة العراقية وحكومتنا تسكت عنه.

المهندس عبد الكاظم حسن الجابري ||

تمثل شركات التكنلوجيا والانترنيت اكثر الشركات انتشارا وربحا وتنتج مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق الالكتروني مردودات مالية ضخمة من خلال الإعلانات التجارية او توثيق الصفحات للشخصيات الرسمية او الشركات او الأفراد أو المنظمات.

في العراق تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في حياة الناس ويشكل التسوق الالكتروني نسبة كبيرة من مدفوعات العراقيين لهذه الشركات.

المشكلة ان كل الشركات كشركة فيس بوك وكوكل و تويتر ليست لها فروع في العراق وان كل مردود مالي يأتي لهذه الشركات من العراق يغادر خارج بلدنا دون دفع ضرائب او نسب للدولة العراقية.

اقترح ان تفرض حكومتنا على هذه الشركات ان تفتح مكاتب إقليمية في بغداد تمثل هذه الشركات وان تخضع لقوانين الكسب والضرائب العراقية ولو فعلت حكومتنا هذا الأمر فان المردودات المتحققة ستكون ملايين الدولارات

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