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هل ذهب قاسم سليماني مبكراً ؟!


 

مازن البعيجي ||

 

كلنا يعرف أن الآجال بيد الله تعالى ولكل أجل كتاب ووقت معلوم يرحل به عن هذه الدنيا ، ولكن في مثل رجالٍ كالحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ممن هم ليسلوا على عادة البشر بلا تكليف متصل بقضايا كبيرة ومصيرية ، كقضية نصرة دين الله تعالى وكلمته العليا .

ولو كان الموت على نحو الفرض هو من يجري بإتجاهم دون أمر من الله تعالى، فسنجد ومنذ أربعين عاما قد رحلوا وهم على خطوط الموت وجبهات القتال وسهل يسير ان يستشهد الواحد منهم بأي عام من تلك الاعوام وماحملت من حوادث ومخاطر جمّة.

هنا يرد تساؤل ؛ لماذا في مثل هذا الوقت وفي مثل تلك المرحلة الزاخرة  بالأحداث والتي انحسرت وانكسرت فيها أمريكا وتضعضع كيانها جراء الزخم الحاصل لجهاد القادة وصدقهم وبصيرتهم وتقواهم وما تمتعوا به من إخلاص وخبرات عسكرية اطاحت باعظم مشروع يقف خلفه العالم بأسره المتمثل بداعش!!!

ترى!! هل أنتهت مهمتهم؟ هل ما أوصلوا إليه الأستكبار من وضعٍ مرتبك لم يَعُد بحاجة لمثل جهودهم وحضورهم الراصد لكل كبيرة وصغيرة ؟!؟

أو هل نستطيع القول أن ما تبقى شيء هيّن بالإمكان ادارته من دون تلك الجهود الاستثنائية للقادة الشهداء؟! أو هل ما بقي استكملت حلقاتهُ دماؤهم الطاهرة ؟!

وهل توقفت خسارة أمريكا التي نراها اليوم على إراقة الدماء التي سُفكِت وبدونها لا يحصل ما حصل اليوم لأمريكا ؟!

أسئلة عديدة ومهمة ترد على ذهن من يعرف قيمة القادة الشهداء .

أما ماأراهُ وأعتقدهُ ، أن الدماء الطاهرة قد نقلت المعركة الى الداخل الأمريكي وهو الفصل الاخير الذي سيكتمل بالفشل تلقائيا ويقضي على هذه البؤرة النجسة والبغيضة خاصة وأن "دولة الفقيه" اليوم هي عبارة عن ترسانة عسكرية متطورة لا تفكر معها أي دولة بالإعتداء عليها وهو السر وراء كل هذا التفوق والنجاح في مجالات ضرورية مفصلية جدا من حيث  الصراع الإسلامي الاستكباري الذي تخوضه دولة الفقيه كجبهة حق قِبال جبهة الباطل ولامجال للوسطية بينهما ، وهذا يأخذنا الى منطق الرواية التي تقول : كأنِّي بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحقَّ فلا يعطونه، ثُمَّ يطلبونه فلا يعطونه. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتَّى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء] ترى من هؤلاء القوم غير سليماني وقومهُ ممكن أصبحوا بعد هذا التطبيع الفاضح من الكثير من المسلمين سنة وبعض الشيعة وبقية دولة الفقيه وشعارها الصادق الموت لأمريكا جهارا نهارا دون تغيير فيه منذ فجر ثورتها الصادق ..

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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