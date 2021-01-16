قراءة مسبقة عن نتائج الانتخابات في جغرافية الجنوب والوسط

حيدر الموسوي ||

· التيار الصدري له رمزية وقواعد جماهيرية ثابتة وسيحصل على مقاعد لا بأس بها

· المالكي اغلب الاحداث الاخيرة صبت في صالحه لما يتمتع ببعض المزايا عالقة في ذهن الكثيرين كونه صاحب قرار ويمتلك كاريزما وقوة الشخصية وسيحصل على مقاعد جيدة

· الفتح سيكون لها حضور ايضا ومقاعد جيدة كونها نظمت نفسها للدخول بقائمة واحدة لجميع حركاتها السياسية

وقد لا تاتي بنفس النتيجة السابقة

· الحكمة والنصر قد تنقص مقاعدها في الدورة القادمة

· الفضيلة مقاعدها محدودة بحسب جماهيرها

· الحركات الجديدة التي تشكلت وبعضها قريبة من الكاظمي منها مدنية ومنها مستوحاة من اسم تشرين جمهورها هو الناقم ضد الاحزاب التقليدية ستحصل على مقاعد حتما ولكنها محدودة جدا لافتقارها تجربة الترويج وامكانية اقناع الجمهور الصامت بالتصويت لها

نهاية القصة لا تختلف كثيرا عن البداية في الحياة السياسية

التغيير على مستوى الاعلام كبير

واقعا سيكون طفيف