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من هم الأنصار ومن هم الطلقاء؟!


 

باقر الجبوري||

 

عجيب !!!

ايران اعطت اكثر من 800 شهيد من جنودها الايرانين في الدفاع عن العراق منذ 2014 واخرهم الحاج سليماني في حربه ضد داعش !!!

كذلك اعطت في العراق الالاف من الشهداء من الفصائل الولائية لها حتى من غير العراقيين من ( لبنان وغيرها )

في المقابل دفعت السعودية والبعد القومي العربي بعشرات الالاف من المتعفنين الدواعش لتفجير انفسهم في العراق خلال تلك الفترة الزمنية !!!

ومع الفرق الواضح بين الطرفين !!!

الا أن هنالك الكثير من الاغبياء والحمقى يطالبنا بان نحيد بأنفسنا بين المحوريين !!!

أوفي أقل التقادير ان نقف على مسافة واحدة بين المحوريين ( ايران × السعودية ) !!!

رسول الله صل الله عليه واله

كان يطلق على اهل المدينة بالانصار وهو ضيفهم !!

واطلق على أهل مكة تسمية ( الطلقاء ) وهو منهم !!!

نفس الميزان الذي رفع من قدر بلال وهو عبد حبشي وانزل من قدر ابا لهب وهو سيد قرشي !!!

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