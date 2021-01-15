فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||

١- القبض على عصابة صينية تبيع لحم الغنم/ على أنه لحم كلاب!

٢- تخصيص ١٥ مليار لتنظيف رئاسة الوزراء والجمهورية/ إن كانت للتنظيف فأنتم (خايسين) وإن لم تكن (فحرامية)!

٣- كثير ممن ينادون بالوطنية/ يحزنون لحزن ترامب ويفرحون لفرحه!

٤- الحرس الوطني في مبنى الكونكرس/ والعالم أكثر أمنا!

٥- هل تريد أن تعرف الأحمق/ هو ذلك الذي يقول أن رفع سعر صرف الدولار لا يؤثر على معيشة الفقير.

٦- السعودية ترحب بوضع اليمانيين على قائمة الإر.هاب/ تكول جاي يكتلون جنودنا بأرضايهم!

٧- كيان الاستيطان يبني مستعمرة مخالفاً اتفاق السلام مع الخلايجة/ فترد الإمارات باستضافة مؤتمر المثليين!

٨- إسرا.ئيل تقصف مقرات الح.شد في البوكمال/ وهشام داوود مغلس عن السيادة!

٩- إذا تسلق السياسيون بفضل الشهداء/ فأنتم تشمتون بقتلهم وتحرقون صورهم!

١٠- ترامب يتخلى عمن قاموا بالتصعيد ويعتبرهم مندسين/ هاي بيمن تذكركم؟

سؤال الفنتازيا: الذي يعتقد بفشل الأحزاب والشخصيات القديمة ولا يؤيد إصلاح الجوكرية، وين يطي وجهه؟!