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فنتازيا نقاشية..!

59 2021-01-15

 

جهاد النقاش||

 

١- القبض على عصابة صينية تبيع لحم الغنم/ على أنه لحم كلاب!

 

٢- تخصيص ١٥ مليار لتنظيف رئاسة الوزراء والجمهورية/ إن كانت للتنظيف فأنتم (خايسين) وإن لم تكن (فحرامية)!

 

٣- كثير ممن ينادون بالوطنية/ يحزنون لحزن ترامب ويفرحون لفرحه!

 

٤- الحرس الوطني في مبنى الكونكرس/ والعالم أكثر أمنا!

 

٥- هل تريد أن تعرف الأحمق/ هو ذلك الذي يقول أن رفع سعر صرف الدولار لا يؤثر على معيشة الفقير.

 

٦- السعودية ترحب بوضع اليمانيين على قائمة الإر.هاب/ تكول جاي يكتلون جنودنا بأرضايهم!

 

٧- كيان الاستيطان يبني مستعمرة مخالفاً اتفاق السلام مع الخلايجة/ فترد الإمارات باستضافة مؤتمر المثليين!

 

٨- إسرا.ئيل تقصف مقرات الح.شد في البوكمال/ وهشام داوود مغلس عن السيادة!

 

٩- إذا تسلق السياسيون بفضل الشهداء/ فأنتم تشمتون بقتلهم وتحرقون صورهم!

 

١٠- ترامب يتخلى عمن قاموا بالتصعيد ويعتبرهم مندسين/ هاي بيمن تذكركم؟

 

سؤال الفنتازيا: الذي يعتقد بفشل الأحزاب والشخصيات القديمة ولا يؤيد إصلاح الجوكرية، وين يطي وجهه؟!

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