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لكي تكون وطنيا !!!!


 

محمد هاشم الحجامي||

 

لكي تكون وطنيا عليك أن تكون دونيا ؛ وتردد جهارا نهارا  كلُّ إرث الشيعة خرافة وكلُّ تأريخهم خيانة !!! .

وأنَّ المتقدمين على( الأمير علي ) فتحوا وهزموا حضارات والتّالين بنو دولا وأقاموا حضارة !!!

وأنَّ الحشد مشكلة العراق ، وإلا انت عميل ومن نسل عملاء !! .

وأنً كلّ مشاكلِ العراق سببها الشيعة أفرادا ام دولة ، وبما أن الدولة الشيعة الوحيدة التي يحكمونها منفردين هي إيران ؛ فستكون شراً مطلقاً وما عداها الخير !! ، نكون أعداء لكل صديق لها وأصدقاء لكل عدو لها !!!

الشيعة ومراجعهم على خطأ فحينما رفضوا الحكم في ضل الاحتلال البريطاني ارتكبوا إثما عظيما وحينما شاركوا بعد سقوط صدام ارتكبوا جريمة لمعاونتهم الأمريكان !!!!

لكي نكون وطنيين علينا أن نقول أن الحكم له أهله !! ومن هم أهله ؟ هم من  أدخلونا حروبا وجوعا وكوارث .

ابن سبأ سبب الفتنة وأما عمرو بن الحمق الخزاعي وعبد الرحمن بن عديس البلوي فلم يقتلا الخليفة إنما خيالهم !!

ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر كانا يستطلعان دار الخليفة ليس إلا .

وأنَّ إيران هي سليلة ابن سبأ فكل الخراب ستكون هي من يتحمله !! فهي سبب سقوط بغداد على يد التتار 1258  والانكليز 1917 والامريكان 2003 !!! .

أما فلسطين فمازال المؤرخون الدونية يبحثون عن سبب له علاقة بالشيعة ليلصقوا سبب احتلالها بهم !!!

من أسقط القذافي فتوى القرضاوي بالاستعانة بحلف الناتوا سيقول الدونية لا لا هذه ليست خيانة لأنها استعانة بالظالم على الظالم !!!!

إن سألت الدونية : هل ينطبق ذات الكلام على صدام ؟ سيجيبك انت عميل وذيل وخائن .

 فما الفرق بين صدام والقذافي !! أليس حكم الامثال واحد في ما يجوز وما لا يجوز .

طَبَّعُوا الكثيرين منا على عقدة النقص والبسوهم ثوب الضعف الدونية !!!

فالسياسة ليس فيها خائن ولا عميل فهي محكومة بالمصالح والمفعة ؛ كالتجارة أبيعك سلعة بثمن ، ولكن ماذا تقول مع من يعيشون التردي في كل شيء .

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