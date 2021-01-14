مواضيع مؤجلة خلف اشجار الزيتون

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حسن عبد الهادي||

 

 تستعدّ إسرائيل للتقدّم بطلب رسميّ لأكثر من سبع دول عربية إضافة لإيران بتعويض أكثر من 856 ألف يهوديّ هَجَرُوا هذه الدول أو هـُجـِّروا منها بالقوّة وتركوا ممتلكات تبلغ قيمتها 250 مليار دولار أمريكيّ ، وفق محتوى التقرير الذي بثته القناة الإخبارية الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ.

وكان الرئيس الإسرائيلي (رؤوفين ريفلين) أوّل من طرح مسألة المهجّرين اليهود من البلاد الإسلامية في تشرين الثاني 2014 في كلمة عنوانها : «أعيدوا لنا أموال اليهود »، ألقاها بمناسبة الاحتفال الأوّل بذكرى طرد اليهود من البلاد الإسلامية بعد تأسيس دويلة إسرائيل.

وكان الكنيست الإسرائيلي في العام 2010 قد أصدر قانوناً ملزماً للحكومات الإسرائيلية بتضمين ملفّ «تعويض أملاك اليهود » في أيّ مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية ، غير أنّ العمل الجادّ على تقدير ممتلكات هؤلاء اليهود ، والبحث عنها لم يبدأ إلّا منذ 18 شهراً فقط ، كما قُدّرت قيمة هذه الممتلكات المتروكة بناء على القيمة السوقية الحالية وعلى الأسعار الراهنة. واستعانت السلطات الإسرائيلية بخدمات مكتب محاسبة دولي لتقدير قيمة هذه الممتلكات والأصول.

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