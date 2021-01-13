فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش ||
١- قالوا له العراق يحتاج خبراء ماليين لحل أزمته/ فعيّن صديقه الصحفي مشرق عباس مستشارا !
٢- العبادي العيّن الكاظمي مديرا للمخابرات/ يترحم على زمن عادل عبد المهدي من شاف حكومة الكاظمي!
٣- وزارة التجارة خلصت السنة وماكو حصة/ لو مفتحين إنشائية هواي أحسن!
٤- كبل الشعب يخاف من الشرطة/ هسه الشعب والشرطة يخافون من الجوكرية!
٥- السفارة الأمريكية تصرح والخزانة تعاقب/ ووزارة خارجيتنا باقية بس (تستغرب)!
٦- ترامب يفكر جدياً بإصدار عفو/ عن نفسه!
٧- إذا كنت ضابط شرطة فلا تقترب/ من تظاهرة سلمية!
٨- كلما أحرق الحشداويون علم إسرائيل وأمريكا/ أحرق المتظاهرون الوطنيون صور الشهداء!
٩- هشام داوود يعتذر عن التصريح بخصوص أحداث الناصرية/ يكول اختصاصي بس حجي قاسم!
١٠-أنباء عن استضافة الإمارات للمؤتمر الخامس عشر للمثليين/ هسه عرفتو ليش احمد البشير يسميه الحضن العربي!
سؤال الفنتازيا: لو أن الحكومة قدمت للناصرية أموالا بقدر ما قدمت للإقليم، هل تعتقد أن المظاهرات المطالبة بالخدمات ستستمر؟
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