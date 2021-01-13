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ايران نقلت الحرب الى الداخل الامريكي


 

محمد صادق الحسيني||

 

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ايران نقلت الحرب الى الداخل الامريكي

صراخ وضجيج شديدين عند الامريكي وتيه اسرائيلي وشرود لافت عند الاوروبي ما يعني انهم منهمكون بازمة عميقة.

 بالمقابل هدوء مطلق من جهة جبهات محور المقاومة هذا يعني ان جماعتنا ينصتون حتى الى حفيف الاشجار ما يعني جهوزية عالية للرد بحزم استثنائي.

وذلك يعني احد امرين:

اما ثمة خداع استراتيجي لدى الجانبين.

تحت وطأة المرحلة الانتقالية.

ونحن لها اجهز.

واما ثمة استعداد استراتيجي لدى الجانبين

 لمرحلة ما بعد بايدن

وهي لنا انفع.

في الحالتين اليد العليا لنا ولا خوف ولا قلق على احوالنا.

تقديرنا المتواضع

لا حرب في الافق

معنا.

الحرب عندهم

أولى.

صراخهم لجلج

وهدوءنا ابلج

واليد العليا معنا.

بعدنا طيبين قولوا الله

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ايران نقلت الحرب الى الداخل الامريكي
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