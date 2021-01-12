هل سينجو ترامب مجدداً من إجراءات عزله؟!

عدنان علامه ||

حثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نائب الرئيس مايك بنس للمضي في إتخاذ إجراءات عزل الرئيس وأعطته مهلة 24 ساعة.وفي التفاصيل قالت بيلوسي ولأول مرة أمس الأحد، إن مجلس النواب سيتحرك لعزل ترامب إذا لم يقم نائب الرئيس مايك بنس، باللجوء إلى "التعديل 25" لعزله. وقالت بيلوسي بأن مجلس النواب سيحاول تمرير مشروع قرار صباح الاثنين، يدعو بنس وحكومة ترامب للجوء إلى "التعديل 25" لإزاحة ترامب من منصبه كرئيس لأمريكا؛ حيث سيدعو مشروع القرار للإستجابة خلال 24 ساعة، وإذا لم يستجب، سيتحرك مجلس النواب نحو عزل الرئيس.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى الديمقراطيين: "لحماية دستورنا وديمقراطيتنا سنتحرك بصورة عاجلة، لأن هذا الرئيس يعتبر تهديدا لكليهما (الدستور والديمقراطية). ومع مرور الأيام تزداد مخاوف الإعتداء على ديمقراطيتنا من قبل هذا الرئيس، وعليه يتوجب التحرك بسرعة".

وتصر بيلوسي على إجراءات عزله بالرغم من أن ولايته تنتهي بعد 9 أيام لأنه بات يمثل خطراً على أمريكا. وقد أدلت بتصريحات نارية يوم السبت الناضي حيث قالت : " إنه لا بد أن يواجه الرئيس ترامب عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول، ووصفته بأنه "مختل وخطير على الولايات المتحدة".

وقالت بيلوسي فى مقابلة مع شبكة (سي بي إس) : "للأسف، الشخص الذي يدير الفرع التنفيذي هو رئيس مختل ومضطرب وخطير على الولايات المتحدة".

وتابعت: "وما زال أمامنا بضعة أيام فقط حتى نتمكن من حماية أنفسنا منه. لكنه فعل شيئاً خطيراً للغاية بحيث يجب أن تكون هناك محاكمة ضده".

ويسمح الدستور للكونجرس بإقالة الرؤساء، أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى.

والمساءلة هى عملية من جزأين :-

1- أولا، يصوت مجلس النواب على ما إذا كان يجب عزله.

2- والثاني اذا صوتت أغلبية بسيطة في مجلس النواب لصالح توجيه الاتهامات، ينظر مجلس الشيوخ حينئذ في تلك الادعاءات.

ويمثل مجلس النواب الإدعاء فى القضية ، ويعين مديري المساءلة للمناقشة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، والذين يصبحون كهيئة محلفين.

ويُسمح تقليديًا للرئيس بتقديم دفاع و يشرف رئيس المحكمة العليا على المحاكمة.

وآلية عزل الرئيس ليست بالسهولة التي نعتقدها. فهو يُعزل في مجلس الشيوخ، ويحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأجل إدانته.

وينبغي أن يحظى مطلب عزل ترامب بتأييد كافة الديمقراطيين و17 من الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو حد يصعب بلوغه.

ومن جهة أخرى. فهذه المرة الثالثة التي يواجه فيها ترامب إجراءات العزل فقد رفع النواب الأميركيون بتاريخ 18 تمّوز 2019 اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجّه سيّد البيت الأبيض انتقادات عنصرية لأربع نائبات ديموقراطيات.

وقام مجلس النواب بإجراءت عزل ترامب في ديسمبر 2019 بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ونجا ترامب من محاولتي عزل فهل سيتم عزله في الإسبوع الأخير من عهده؟

وإن غداً لناظره قريب

11/01/2021