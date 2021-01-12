بومبيو المنكسر والمهزوم يلفظ سمومه الاخيرة

محمد صادق الحسيني||

قبل قليل وعلى الهواء مباشرة تحدث المهشم صورة وجوهراً، احد الارهابيين الانجيليين الصهاينة الترامبيين ليلفظ آخر انفاسه قبل ساعات من طرده طرداً من الادارة الامريكية...

زعم ان ايران هي القاعدة الجديدة للقاعدة!!!

تماماً مثل ما اتهموا من قبل حزب الله وايران وسورية بانهم هم من خلقوا داعش..!!!

لن ينقذكم شئ من خيبتكم في الساعات الاخيرة ايها القتلة وصناع القاعدة واخواتها

صفّوا حسابكم مع بيلوسي بالاول والحاج قاسم حي بيننا بانتظاركم.

اما لاهلنا فنقول:

الحذر والجهوزية مطلوبان صحيح .. لكنهم لن يتجرأوا عليكم هؤلاء الجبناء...

تذكروا هذا القاتل جيداً يوم كان رئيسا للسي آي اي وقال متفاخراً: نحن نكذب ، نحن نخادع ، نحن نسرق وهذا فخر لنا...!

انهم مراوغون ومحتالون لكنهم في اضعف ساعاتهم...

وما صراخهم الا دليل على عجزهم الفاضح...

بعدنا طيبين قولوا الله