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ترامب تصرف بوعي كامل وليس مختلا ..!


 

سميرة الموسوي ||

 

أربع سنوات ترأس دولة عظمى وأنجز ما أنجز لبلده وللصهيونية العالمية وللدول التابعة الذليلة والقائمة تطول ، فهل هذا مختل عقليا ؟ كما قالوا أو غير متزن وقد يقود البلاد إلى حرب غير محسوبة ؟

أي هراء يصفون به ترامب لكي ينقذوه من ورطة صغيرة ؟ أو من سلوك طائش جاء في غير وقته داخل حدود بلاده فهدد ( الديمقراطية العريقة ) وسمعة دولة عظمى لها باع طويل في قيادة العالم نحو ( السلام والديمقراطية ) ؟!

ما فعله ترامب هو الجزء الطائش علنا من ستراتيجية بقاء أمريكا دولة عظمى بالاستعمار  والقتل والتهديد ، ولذلك فقد بنت ترسانتها الحربية بما يؤمن لها الوصول إلى أبعد دولة بسرعة وتدميرها .

ما فعله ترامب لا يخرج عن نطاق سلوكات الادارات الأمريكية التي  أوصلتها إلى هذا الشأن بالباطل .

أما لماذا سلك ترامب هذا السلوك ؟ فالاجابة أنه كان يمني نفسه بولاية ثانية لكي يشن الحرب على إيران التي تؤمن فكرا وعقيدة وفعلا بمباديء الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية لكل الشعوب ومنها الشعوب الرازحة تحت هيمنة وإستعمار أمريكا .

إنتهى ترامب ،ولكن من يضمن أن ( الترامبية ) إنتهت .

ولذلك على من تصدى له أن يثبت أن ترامب كان مختلا ، وعلى أمريكا أن تمنع أي بيئة قد تنشأ بعد ذلك فتتناسل ترامبية .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

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