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عن "الصحة" وجيشها الأبيض العظيم  

75 2021-01-11

 

حمزة مصطفى ||

 

لم تكن المواجهة ضد وباء كورونا مجرد معركة بل كانت حربا عالمية. فهي شملت العالم أجمع, وفتكت بأرواح نحو مليوني إنسان وأصابت أكثر من  88 مليونا . سياسيا وإقتصاديا غيرت الكثير من قواعد التعامل العالمي. أسقطت ترمب فهزت الديمقراطية الأميركية, وجاءت ببايدن الذي سيتعين عليه ترميم "البيت الأميركي".

عراقيا لم نكن بمعزل عن الجائحة. خشينا تداعياتها لأننا  لانملك منذ عقود نظاما صحيا بمقاييس أنظمة صحية في دول أخرى من بينها كبريات الدول التي بقيت "تزامط" بما لديها من  بنى تحتية في المجال الصحي. سقطت تلك الأنظمة تحت سنابك خيل الجائحة,وأنتظرنا أن نسقط نحن بل "نروح بالرجلين" حتى هناك من راهن أن جثث موتانا ستنتشر في الشوارع بسبب عدم قدرة مشافينا على الإستيعاب فضلا عن عدم توفير العلاجات المناسبة.

ولأننا لانثق في مؤسساتنا فلم نكن نتوقع أن وزارة الصحة عندنا سوف تحشد كوادرها من أطباء وممرضين وكوادر صحية وكل مايندرج تحت مسمى "الجيش الأبيض" لكي يخوضوا بجدارة الحرب ضد كورونا. حصل  ذلك في وقت لم نلتزم نحن المواطنين بأي تعليمات أصدرتها الوزارة. بل وقفنا مع الجائحة ضد الصحة وكوادرها. فسخرنا من الكمامات, وزدنا من التقارب الإجتماعي بدلا من التباعد. وحين فرض حظر التجوال ظهر أن سكان العراق البالغ عددهم 38 مليون نسمة يملكون 40 مليون باج يمسح لهم بالتجوال.

الآن بدأت تنحسر عندنا أعداد الإصابات بالوباء. يحصل ذلك في وقت مازالت فيه تسجل أعلى المعدلات في دول متقدمة في المقدمة منها الولايات المتحدة الأميركية وربما كل أوروبا. السؤال .. لماذا كنا نهاجم وزارة الصحة وكوادرها حين بلغت الأعداد 5000 يوميا ولا نشيد بها وبدأت نتائج المسحات الموجبة تهبط نحو بضع مئات؟ الإنصاف يقتضي الإشادة بما حققه الجيش الأبيض. فهؤلاء لم يكونوا مجرد مقاتلين على جبهات قتال الجائحة فقط, بل كانوا من أوائل المضحين بالأرواح وبالآلاف. فلقد خسرنا عشرات الأطباء الكبار الذين يصعب تعويضهم إن كان على مستوى التخصصات أو الإمكانيات. كما خسرنا الآلاف من الكوادر الصحية التمريضية والإدارية. ماكان يمكن أن يحصل ذلك لو لم يكونوا جميعا في الخطوط الإمامية.. حرصا وكفاءة وغيرة.

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