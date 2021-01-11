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نعمة الأمن


 

مظهر الغيثي ||

 

في الحرب ندخل المعارك بقصد النصر وربما كان النصر ظاهره هزيمة تكتيكية تفضي لنصر نهائي مؤزر

وربما ندخل معارك بقصد الخسارة والحرب للخسارة كذلك ويكون هذا هو نصرنا بأن نجعل غيرنا ينتصر ونامن شره

ليست دائما الانتصارات هي الهدف بل في أغلب الأحيان يكون الهدف الرئيسي هو بقاء النوع وحمايته من الانقراض

ربما يحتاج الناس هزات كالتي تمر بهم في الحياة لغرض أن يعودوا لجادة الصواب

ان الله جل وعلا يؤدبنا بزوال النعم حتى نعود للحق فان كنا عنيدين كانت العقوبة أشد بقدر الحب وفرطه

ومن اكثر النعم التي يخاف زوالها هي نعمة الأمن وإن ما يحدث من أحداث في وطننا يهدد بزوال هذه النعمة وربما إلى غير رجعة لا قدر الله، وكل هذا اذا لم نحترم ونشكر وجود هذه النعم

ان أغرب ما يثيرني في هذا الأمر أن بعض الشباب لا يهتم لمن افنى نفسه ليحافظ لنا على أمننا وكيف أن هؤلاء الشباب لا يحترمون ذكرى شهيد ولا مجاهد قدم نفسه لكي ينعم هذا الشاب هو وأهله بأمن دائم بفضل التضحيات ومعانات اهالي المجاهدين ومحبيهم المستمرة للان

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