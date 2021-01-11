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موازنة ال ٢٠٢١ وحقوق المنتجين!!


 

د. حيدر سلمان||

 

موازنة ال ٢٠٢١ ظالمة ظالمة ظالمة للبصرة اكثر من اي بقعة اخرى والظلم على محافظات الوسط والجنوب مشترك والسباق بذكر البصرة من هو الاظلم.

فعلا ينطبق القول:

"وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَـةً عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّـدِ".

 

🔹️د. نبيل المرسومي :

 

.  مخصصات محافظة تعادل يوم واحد من انتاجها النفطي

. على المعدل الحالي من تمويل ميناء الفاو ٥نحن بحاجة الى ٧ سنوات اخرى.

. تقليل مخصصات البصرة بنسبة ٢٤%.

. الفاو والفقراء والدينار ابرز ضحايا الموازنة

 

🔹️معين الحسن

 

. البصرة هي الجهة الاكثر تمويلا للموازنة.

. استلمنا ١٧٣ مليار دينار من اصل ٨٠٠ مليار عام ٢٠٢٠

. من المنافذ الحدودية لم نستلم دينار واحد عام ٢٠٢٠

. عن عام ٢٠١٩ استلمنا  ٧٣٩ مليار واستهلكنا ٦٢٥ مليار من اصل ترليون ومئة و٤٣ مليار ولم يتم تدوير باقي اموالنا لاكمال مشاريعنا.

. ديوان الرقابة المالية يؤكد ان لنا بذمة الحكومة العراقية ١٦ ترليون دينار عن ابواب قانونية لنا.

. نحن في حرج كبير بعد تعاقدنا مع ٦٠٠ شركة ولها اموال في ذمة المحافظة وموافق عليها من وزارة التخطيط، فكيف سيسكت المواطن؟

. لسنة كاملة ولم يستلم ال ٣٠ الف متعاقد راتبا برغم اننا أردنا تسديدها من ايرادات المنافذ، فهل تسمح القوانين باستمرار استخراج النفط من البصرة ولا تسمح بتسديد الناس حقوقها!!!

. لماذا يضربون المهندسين عندما يحتجون امام حقول تنتج ولاتعطي للمدينة.

. اقضية دمرت في الحرب مثل ابو الخصيب وشط العرب والفاو ونواحي عتبة بن غزوان و السيبة والبحار دمرت بالحروب وللان لم تعمر.

بعد كل ذلك ياسادة ياقراء هل يوجد ظلم اكثر من هذا، ولكم ان تتصوروا، فكيف سيسكت الناس عن حقوقهم ؟؟؟

لسان حال اهلنا في الوسط والجنوب؛ كلما جائت حكومة اللعن ممن قبلها.

 

١٠ يناير ٢٠٢١

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