المركزية لادارة الحكم

حيدر الموسوي ||

كل من يعول على الوصول الى الحل لمشاكل العراق المزمنة عبر الاحتجاج او حتى الانتخابات فهو واهم

شعوب الشرق الاوسط عموما والعراق من بينها لا تنسجم مع الانظمة الحاكمة الديمقراطية

هي تتعايش مع الانظمة الاستبدادية وان كان فيها تطبيق لجزء من العدالة الاجتماعية توزع على فئات معينة

المركزية في ادارة الدولة وفرض القوة بالتساوي هي الطريقة التي يحكم بها العراق رغم اني شخصيا غير مقتنع به لكن اتحدث عن واقعية الخيارات

امريكا وجميع الدول التي لديها مصالح في الداخل العراقي لا ترغب بوجود هكذا نوع من ادارة الحكم

التغيير يجب ان يكون عبر تغيير شكل النظام السياسي

والدعوة الى شبه الرئاسي

وتقليص الاحزاب الى ٦ احزاب لا غير

وانتخاب الرئيس مباشرة من قبل عامة الناس

من دون هذه الخطوات فنحن سنستمر بذات الحلقة المفرغة منذ ١٨ عام