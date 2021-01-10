المقالات

إصبع على الجرح..التقية من أهل التقية ..


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

ليس بحثا فقهيا أتادول فيه مفردات اللغة بثنايا الشرع بين مذهب وآخر او ما يضعه البعض في ضفاف مصطلحات اللفظ بين الثنايا انما هي ملامسة الجرف او الجلوس على شواطئ الحقيقة التي يعرفها الجميع ولا يعرفها ويدرك فحواها ولا يدركه وبين من يفهم ويدعّي انه لا يفهم  وبين من لا يفهم ولا يريد ان يفهم ,  ونحن هنا وهناك نستزف آهاتنا ونستودع اسرارنا فينا والعراق هو المجزور والمأسور على عيدان الظلم امشرعن من صلة الرحم الأخوي فيما نتابع المشهد المآساوي من على مدرجات الموت المتواتر صم بكم تحت راية التقية .

وللتقية فهم ومعنى ودلالة ومصداق حيث اعتمدت في منهج آل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن والهم في مواجهة أزلام السلطان الظالم حيث ما كان وزنادقته كيفما كانوا ابتداء من العهد الأموي ومرورا بالعهد العباسي  وانتهاءا بالبعث الصدامي وما نحن فيه الآن من العهد الذي لا ادري ما اسميه ديمقراطي ام اخوي ام ابوي .

 وإعتمادا على مبدأ التقية ولإنني ضمن معية القوم المعتقدين فيه بدراية عند الضرورة لدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر فإني لا اتطرق للأسماء والمسميات مكتفيا بالأشارة والدلالة والمعنى .

 نعم فقد صار واضحا إن العراق أمسى غابة وفوضى وإن الغابة مباحة مستباحة بلا (ملك الغابة)  وصار واضحا لماذا يكره (صاد) (سين) وإذا قال (سين) قالوا وإذا كره كرهوا واذا أحب أحبوا وإذا فعل شيء فعلوا (كلشي وكلاشي ) .

 لا زلنا على في سحر الفجر وتوضيح الواضحات من اعقد المشكلات وهل يحتاج النهار الى دليل فكيف بنا إذا طلع النهار وبان قرص الشمس ؟؟

 قديما سمعت إن رجلا دخل مضيف شيخ العشيرة الممتلئ بالناس فأدى السلام وبقي واقفا فقال له الشيخ تفضل استريح فرد على الشيخ قائلا .. اعذرني فأنا لا استطيع الجلوس في المضيف وفيه حرامي يجلس بينكم . فجأة صرخ بوجهه أحد الجالسين وقال له (احترم نفسك ولا تتجاوز!!) .

 لست أدري ما اقول ولكني كذاك ( المطهرجي) الذي لديه محل لبيع الساعات الجدارية ويؤدي عمل ختان الأطفال في محله كسبا للأجر والثواب .

 جائت اليه عجوز تريد ان تطهّر حفيدها بعد ان بحثت عن محله في السوق كثيرا ولما وصلت اليه وجدته يعلق على واجهة المحل مجموعة من الساعات الجدارية والمنضدية فسألته (هل أنت علوان المطهرجي)

قال لها نعم اهلا بك لقد وصلتي فقالت له ( يمه إذا إنته مطهرچي عود ليش معلكَ ساعات جدارية بباب محلك ..؟؟)

 فأجابها الرجل مستغربا .. ( حجية بروح أبوچ شترديني أعلگ مثلاً..) ؟؟ .

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف تبيد شعباً بالبُتيتة؟!
صبر ايران وجزع اميركا
المركزية لادارة الحكم
التحالفات متى وقتها؟
إصبع على الجرح..التقية من أهل التقية ..
ترامب صناعة ماسونية بإمتياز
الديمقراطية وهم..!
كل يوم سليماني..وكل ارض مقاومة..
ترامب..مصير مذكور في التوراة؟!
المحللون وستار السياسة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك