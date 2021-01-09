ريشة الإوز المنكودة..!

ضحى الخالدي||

(كل ما فعلته هو أنني لمست الورقة بريشة إوزة دون أن أعرف أنني وبتلك الفعلة كنت أوافق على التنازل عن قريتي)

بلاك هوك زعيم قبيلة سوك الهندية

لم يكن الهنود الحمر يعتقدون أن يأتيهم الموت و العذاب من حيث كانوا ينتظرون وصول آلهة جديدة تنقذهم من الشرور تأتي من جهة السواحل الشرقية. اعتقد الإنسان الهندي أن المستعمرين البيض هم آلهة, فجمعوا لهم الذهب وقدَّموه لهم قرباناً, لكن المستعمر الأسباني ومن ثم البريطاني لم يكتفِ بقرابين الذهب, ولم تشبع غرائزه الوحشية إلا القرابين البشرية.

صوَّرت لنا هوليوود الهنود الحمر كقبائل متوحشة تتلذذ بحرق الأحياء وسلخ فروات الشعر, وألصقت بهم أبشع الجرائم؛ لكن أحداً لم يتساءل كيف اختفى الشعب الأحمر وانقرض خلال 150 سنة من حوالى 112 مليون نسمة إلى قرابة 250 ألف نسمة العام 1900 م. يعيشون في محميات تفتقر الى أبسط مقومات الحياة الحديثة.

لم يتساءل أحد: أين هم من مناصب الدولة, والنشاط الاقتصادي, وعالم السياسة؟

الرئيس أندرو جاكسون الذي حكم الولايات المتحدة بين عامي 1829-1837, والذي تزيّن صورته الورقة النقدية من فئة 20 دولار كان من عشاق السلخ و التمثيل بالجثث و كان يأمر بحساب عدد القتلى من خلال احتساب عدد أنوفهم وآذانهم المقطوعة, وقد أقام حفلة برعايته مثَّل فيها ب800 رجل من سكان أميركا الأصليين؛ بينهم الزعيم الهندي (مسكوجي).

حين أدرك المستعمر الأوروبي أنه أمام شعب بسيط وساذج لا يمتلك من الأسلحة سوى العظام وبعض الأدوات الخشبية البسيطة في أرض غنية بالخيرات قام بإبادة الحرث و النسل, فأحرق المحاصيل وقتل الرجال والنساء والأطفال, فحاول زعماء القبائل الهندية عقد معاهدات سلام مع المستعمرين, إلا أنهم استغلوا تلك المعاهدات أبشع استغلال لتهجير الهنود من قراهم ومن ثم اختطاف أبنائهم وتشغيلهم بالسخرة في الحقول والمناجم حتى الموت, وإذا كان هذا نصيب الرجال والأطفال فنصيب النساء العمل نهاراً والاغتصاب ليلاً.

حين كان الأوربيون يعقدون معاهدات السلام مع الهنود الحمر كانوا يقدمون لهم الهدايا التي جلبوها معهم من مصحّات أوروبا, وهي عبارة عن آلاف البطانيات االمحملة بجراثيم الجدري والكوليرا والخناق والطاعون والسل لتفتك بهم دون بذل مجهود إضافي بالبنادق والمدافع, في مشاهد قديمة من الحرب البايولوجية, وقد استعانوا بالأطباء لإيصالها بطرق آمنة دون إصابتهم بالعدوى.؛ على سبيل المثال حين طلب القائد العام الإنجليزي اللورد جيفري أمهرست من هنري بواكيه إجراء مفاوضات مع الهنود مع تقديم بطانيات ملوثة بالجدري؛ أجابه بواكيه بأنه سيحاول جاهداً تسميمهم بالأغطية الملوثة دون أن يصاب بهذا المرض من خلال أخذ الاحتياطات اللازمة.

قضت هذه الحرب الجرثومية على 80% من الشعب الأحمر, ورُصِدَت الجوائز لمن يأتي برأس هندي فمقابل رأس الرجل 100 جنيه إسترليني, ومقابل رأس المرأة أو الطفل 50 جنيه إسترليني, وكي لا تزدحم عرباتهم الخشبية بالرؤوس صاروا يستبدلون قطع الرؤوس بسلخ فروات الشعر كي يحملوا منها المزيد والمزيد, وتباهوا بأن ملابسهم وأحذيتهم مصنوعة من جلد الهنود, السلخ..التهمة التي ألصقوها ظلماً وعدواناً بالسكان الأصليين.

كان هؤلاء السفاحون يتصرفون ويتفاخرون بجرائمهم كصيادين. على سبيل المثال يروي الإنجليزي لويس ويتزل أن الطلعة اليومية الواحدة غنيمته منها لا تقل عن 40 فروة رأس بمعنى 1200 فروة رأس في الشهر, واحسب كم فروة رأس في السنة, وعلى مدار سنوات الصيد؟ اليوم ويتزل بطل في التأريخ الأميركي.

تطور الأمر لتصبح طقوس السلخ حفلات شواء لا يحضرها إلا الطبقة العليا من المجتمع, فقد كان أحد أبطال التأريخ الأميركي وهو جورج روجرز كلارك يقيم حفلات السلخ ويطلب من الجزارين أن يتمهلوا في السلخ ليستمتع الحضور.

واستخدم الإنجليز التهجير القسري لقبائل المسيسيبي فيما عرف ب(درب الدموع), والإغراق لعوائل كاملة في الأنهار السريعة الجريان, والتلويح بالرضّع في الهواء ثم رميهم لتتهشم رؤوسهم وأجسادهم,واستخدموا التعقيم حيث خلطوا مياه آبار الهنود الحمر وطعامهم بالعقاقير المعقمة ليقطعوا نسلهم الى الأبد.

أحرقوا خيامهم وأكواخهم, ومن يخرج من داره هارباً طلباً للنجاة يتم اصطياده بالبنادق إن كان رجلاً أو امرأة, أما الأطفال والفتيات الصغيرات فيباعون في سوق النخاسة.

يقول الكاتب والقس الأسباني برتولومي دي لاس كازاس في كتابه (وثائق إبادة الهنود الحمر) وهو أحد شهود العيان على هذه الجرائم بأن المستعمرين الأوروبيين كانوا ينصبون المشانق بشكل مجموعات ويضرمون تحتها النار, أما أسياد الهنود وزعماؤهم فكانت توضع لهم مشواة ذات قضبان حديدية يربطون فيها وتوقد تحتهم النيران ليموتوا ببطء, وحين يشتد صراخهم توضع في أفواههم قطع من الخشب كي لا يزعجوا مفوَّض الشرطة في نومه.

أما من يهرب إلى الجبال والغابات, فكانوا يطلقون خلفه الكلاب السلوقية المدرَّبة لتلاحقه وتنهشه وتمزقه إرباً إرباً.

لم يكن الهنود الحمر جبناء لكنهم لم يكونوا يتوقعون الغدر من آلهتهم البيضاء التي قدَّموا لها قرابين الذهب, ولم يكن هناك تكافؤ في السلاح بين العظام وقضبان الخشب, وبين البارود والحرب البايولوجية. ربما أكثر سلاح هندي متطور هو القوس والنشاب والرمح, ومطرقة توماهوك التي تنبئ طريقة استخدامها عن كونها سلاحاً مخصصاً لاصطياد الحيوانات في تلك البيئة الغنية بالغابات والجبال.

اعتمد الهنود على العهود الشفهية في تعاملاتهم, وهذا ما جعل للصدق قيمة كبيرة في نفوسهم , واهتموا بالقضايا الروحية وقدَّسوا الأخلاق واحترموا المرأة. يصفهم القس كازاس بأنهم طيبون وبسطاء وساذجون جداً. بعيدون عن الشر والخديعة ومطيعون للأسبان وملتزمون بتقاليدهم. لا يحملون الحقد أو روح الانتقام , لا يحملون طمعاً أو جشعاً رغم فقرهم.

حتى كريستوفر كولومبوس وصفهم في رسالته لملك وملكة أسبانيا بأنهم مسالمون جداً وطيبون جداً, وأقسم بأنه لا توجد أمة أفضل منهم.

فكان رد الجميل من الضيف الأبيض الثقيل ما كان, مقابل استضافته وتعليمه الزراعة والصيد وتقديم قرابين الذهب على مذبح بهيميته.

قبل أكثر من قرن من الزمان؛ قدَّم البِيض ريشة إوز لبلاك هوك زعيم قبيلة سوك الهندية للتوقيع على معاهدة يتنازل بموجبها عن قريته وينتقل الى محميات دون علمه لأنه كان يجهل القراءة والكتابة.

ريشة الإوز المنكودة تلك جعلت ما تبقى من الهنود يعيشون في محميات تفتقر الى أبسط الخدمات الطبية ويعاني الشباب فيها من الحرمان من التعليم, ومن الفقر والإدمان والانتحار والتمييز العنصري والقتل على يد المتطرفين البيض.

حتى المحميات لم تسلم؛ ففيها تقام التجارب الخطرة على الانسان, أو تُنشَأ مناجم الزئبق التي تلوث المياه.

(من الذي بدأ الغناء هنا؟

من الذي أطلق الأصوات الأولى للغناء فوق هذه الأرض الواسعة؟

إنها أصوات الشعب الأحمر الذي كان يتنقل حاملاً خيامه ورماحه وسهامه.....

ما الذي لم يقع فوق هذه الأرض؟

كل ما حدث لم أكن أريده, ولم يسألني أحد

إنهم يأتون, ويعبرون في أرضنا

وعندما يذهبون لا يتركون خلفهم سوى أنهار الدماء)

السحابة الحمراء أحد زعماء قبائل السيوكس الهندية

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