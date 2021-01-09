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الجوكر شعبان جعفري ( شعبوني )..!


 

حسام الحاج حسين ||

 

الجوكر حالة فوضوية خلقتها الولايات المتحدة وسفارتها لأول مره في طهران في الخمسينات من القرن الماضي .

دعما للشاه وتحريضا ضد منافسيه من الشخصيات الوطنية ،،!

توجهت السفارة الأمريكية في طهران من خلال وكالة الاستخبارات الأمريكية ومعها البريطانية لصناعة حالة اجتماعية تعتمد على الشقاوات وقطاعي الطرق المعروفين في طهران .

واختارت ابرزهم وهو ( شعبان جعفري ) المعروف ب ( شعبوني ) وكان لديه مجاميع مسلحة بالهراوات والسكاكين ،،!

كانت تستخدمهم السفارة الأمريكية في طهران ضد الشخصيات الوطنية مثل مصدق ورجال الدين مثل اية الله كاشاني

وعندما كان المجلس الوطني يطالب بصلاحيات اوسع نظم شعبوني اعمال شغب بتوجيه من السفارة الأمريكية .ضد ايه الله كاشاني .

وكذلك مع دعوات رئيس الوزراء مصدق لتقليص صلاحيات الشاه قاد شعبوني تظاهرات ضد مصدق وهدد بقتله ،،!

كانت واشنطن تستخدم البلطجه والجوكر ضد خصومها السياسيين في طهران والمعارضين للهيمنة الأمريكية وبعد الانتهاء من حقبة مصدق وقيادة  الأمريكيين الانقلاب عليه اسسوا جهاز ( السافاك ) وتخلصوا من شعبوني وحركته ،،!

يبدو ان سيناريو شعبوني تلبي بعض الرغبات الأمريكية للضغط وتحقيق الاهداف عن طريق الفوضى وانعدام الأمن ،،!

وبعد اندلاع الثورة الإيرانية، انتقل شعبان جعفري إلى الولايات المتحدة للعيش فيها لأنه كان من بين المطلوبين من قبل الحكومة الثورية الجديدة لكونه أحد مساعدي نظام الشاه.

كانت آخر أيامه هادئة نسبياً. توفي في سانتا مونيكا عام 2006م. تم نشر كتاب لمذكراته بواسطة الكاتبة الإيرانية من أصول أمريكية هوما سارشار الذي أصبح ذائع الصيت داخل إيران.

كم شخصية صنعتها المخابرات الأمريكية ويعيشون بيننا ،،؟؟

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