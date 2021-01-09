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خبر وتعليق..!


 

د. حيدر سلمان ||

 

وزارة الخزانة الامريكية تدرج اسم فالح الفياض تحت العقوبات لما اسمته انتهاكات حقوق الانسان.

تعليقي:

لم يكن الفياض قائد مهم لنهتم له، لكن الامر ومغزاه هو استهداف الحشد لا اكثر، والكل يعلم وكل الفيديوات تشهد ان المواجهات كانت بين مندسين بالتظاهرات وقوات حكومية، حيث تعمد كثيرين على حرف اهدافها ونحن بين اول من نظر لها وكتبنا طلباتها التي لم ترى النور مطلقا.

والمواجهات كانت بين محتجين ومكافحة الشغب واقل منهم سوات واقل منهما الاتحادية والاقل الجيش، فيما لم يكن مطلقا اي دور للحشد فيه بل كان ابناء الحشد بالغالب بين المتظاهرين.

نحن اقلام حرة وننقل ما راينا وقد يعجب او لايعجب احد ما نكتب وهو ليس مشكلتنا وادارة ترامب عملت كثيرا على حرف الحقائق ولا استبعد انها وراء حرف التظاهرات واستهداف الناشطين كذلك وليس فقط تلخيص الاحداث بموالين لايران، وعدا عن ذلك فهذا تصغير للحدث.

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مرحبا اخي الفياض..!
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