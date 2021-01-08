مذكرة القبض بحق ترامب وابعادها السياسية

د.حيدر سلمان ||

· سؤال يتبادر للذهن:

ما اهمية قرار القضاء العراقي اصدار مذكرة قبض على ترامب؟ خاصة وان البعض بين تسائل وبين مستهزء وبين مستفهم.

️ايجازاً، كانت فترة ترامب على العراق خاصة، وحتى عالميا بشكل عام، هي الاسوء بقرارات متهورة واستصغار واحتقار كبير واخرها العفو عن مرتكبي جريمة ساحة النسور، وفي فترته الطائرات تملكت الاجواء العراقية، واغتالت وضربت اماكن، لايمكن الا ترجمتها بانها تلقت اوامر من اعلى قيادة بالادارة الامريكية، حيث ضعفت الافكار الديمقراطية كثيرا، وازدهرت جدا الافكار الراديكالية، والاحزاب التي تراه وسيلة بطريقة حكمها، ومنها حتى ازدهار الافكار البعثية والدينية المتطرفة، وعودة نشاطها في طبقة الشباب التي تحتار باي جهة تذهب بفكرها وبالتاكيد نحو الاكثر تشدد وشهرة وهو نتيجة واقعية لسوء اداء الادارات العراقية المتعاقبة

لذلك، فان ️القرار كان قنبلة اعلامية عالمية واخذ صدى في كل وسائل الاعلام المرموقة، واضافت ما اضافته، ضد ادارة انتحر رئيسها سياسيا، واصدار هكذا قرارات ضد ترامب نعلم انه لن ينفذ لكن سترون منافسيه سيستخدموه، اعلاميا باقل تقدير.

كابسط تقدير، فان ️القرار ممكن استخدامه عالميا وحتى بداخل الولايات المتحدة، من اجل ايقاف المزيد من الاغتيالات لو صح استخدامه، بل وحتى التعويض لو اديرت دفته بشكل صحيح، و وضع حد للمزيد من التجاوزات.

سياسيا، كلما طعنتم في هذه المرحلة بترامب كلما تقربتم للرئاسة القادمة وكلما كان اسهل على القادمة نقض قرارات الادارة السابقة وعلى الحكومة العراقية او رؤوساء الكتل الكبيرة محاولة تجريم ادارة ترامب بالشكوى في المحاكم الدولية او الامم المتحدة او حتى داخل الولايات المتحدة نفسها وممكن حتى نيل الكثير بانتداب شركة محاماة داخل امريكا لاقامة دعوى هناك ومتابعتها

يجب ان نضع بالحسبان ان الولايات المتحدة دولة مؤسسات وممكن كل شيء بداخلها بشكل سياسي، ونحن كمتابعين نسمع اقاويل:

"مافائدة القرار، ولماذا و المزيد الكثير، من الاستهزاء والمزاح" لتقليل اهمية القرار الذي يقضي بالقاء القبض على ترامب.

جوابا، نحن نعلم انه لايمكن جلب ترامب على اثر هذه المذكرة، ولكن القرار فيه جانب سياسي لايختلف عليه اثنان، و نحن نتحدث عن دولة وعاصمة للقرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وقرار القضاء امس الخميس ٧ يناير، لم تبقى وسيلة اعلام عالمية لم تتداوله، وهذا بالضبط ما نريده، والقرار ببساطته قنبلة اعلامية لم تجروء كبار الدول لفعله.، اخذين بالحسبان انه اسهل مايمكن اليوم هو تجريم ترامب، علما ان حزبه الذي كان داعما له يريد تجريمه ايضا خاصة بعد حماقة اقتحام الكونغرس الامريكي.

· ماهو المهم الان مرحليا؟

الاكثار من الطعن بقرارات ترامب، من انسحاب من الاتفاقات العالمية و محاولة اثارة حروب حول العالم، بادارة سياسة اسميتها سابقا "سياسة حافة الهاوية" حيث كان يوصل الامور لحالة الانهيار وينحسب مخلفا اضرار ربما تفوق فعل الحروب نفسها.

وعليه الطعن بادارة ترامب عموما وقراراتها يسهل على الادارة القادمة نقضها، وكلما اكثرتم بالطعن بادارة ترامب، كلما سهلتم على الادارة القادمة لقلبها واوصيكم بالكتابة بالانكليزية

يجب ان يعلم القادة العراقيين اليوم العالم عبارة عن سياسة، مال ، ضغط ، علاقات، اعلام، وبالتالي فانه ليس بالضرورة ان اذهب واتي بترامب مكبل ليمثل امام القضاء وكلنا نعلم انه لن يحدث وكلنا نعلم كذلك انه لم يتم جلب قيادات خط ثاني بالعراق تفسه وهي بين هاربة لدول مجاورة او متواجدة بكل حرية في اقليم كردستان، لكن بالنهاية المراد من ذلك هو ابعاد تاثيرهم على السياسة العراقية، اذا ليس كل ما يصدر بالضرورة ينفذ ولذلك هناك بالقضاء شيء لسمه "الحكم الغيابي".

لذلك ولكل ما تقدم، احترم قرار القضاء العراقي، واباركه واعتبره خطوة سياسية هامة وذات ابعاد اعلامية جيدة ومفعوله يعتمد على مدى تفاوض القيادات العراقية مع الادارة القادمة للرئيس المنتخب "جو بايدن".

٨ يناير / كانون الأول ٢٠٢٠