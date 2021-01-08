لن اسمح باستيراد لقاح أمريكا ..!

مازن البعيجي ||

قالها علي الحسيني الخامنئي المفدى .. بعزة الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني المقاوم ، الخُميني المنهج الذي وضع أمريكا عند حجمها الطبيعي بعد أن أسقط روح الله الخُميني والخامنئي البرقع عنها وشعاراتها المخادعة! شجاعة علي والحسين في مواجهة الباطل دون تردد أو ضعف .

واضعاً حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام مسؤولية عدم الأنصياع الى ما تحاول به الآلة الأعلامية إقناع حكام العرب حتى ينحروا شعوبهم بتجربة لقاح ثبت فشله وقد راح ضحية تجاربه المئات بعد التقليح به!

يقظة وبصيرة حيدرية محمدية مهدوية لا تعرف الركون او الركوع والخنوع وهو يقطع على أمريكا وبريطانيا وفرنسا الطريق لجس نبض إيران القوة والمنعة والتمهيد بشكل يحق لكل مسلم أن يفخر به ، ويضع أمله بمثل شيلة الحمد الخامنئي المفدى الذي اسأل الله العظيم ان يأخذ كل عمري كما يقول السيد حسن نصر الله ويزيد في عمره الشريف ..

الخامنائي يمثلني وكل حر شريف .

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..