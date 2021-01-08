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القواعد الأمريكية في العراق والدول المجاورة لأيران 


 

حسام الحاج حسين ||

 

اشكالية الوظيفة والانضباط في القواعد الأمريكية تثار بشكل غير دقيق وماهو دورها في العراق ،،؟؟

يثير البعض من المحللين السياسيين الموالين للوجود الأمريكي جدلية رمادية حول القواعد الأمريكية في الدول المجاورة لأيران ولماذا التركيز على القواعد في العراق تحديدا ،،؟

الموضوع فيه اشكالية تستند الى وظيفة القاعدة الأمريكية في الدول المجاورة وهي انها تتواجد بشروط اهمها التنقل والدخول والخروج وفق ضوابط صارمة

وانها لاتستخدم بطريقة مبهمة ولايمكنها ان تشكل خطرا على ايران وان لاتستهدفها من اراضيها تحت اي نشاط تجسسي او لوجستي او تكتيكي او عمل مباشر وغير مباشر ضد إيران،،!

والدول المضيفة للقواعد الأمريكية ابلغوا الامريكيين مسبقا وواشنطن تلبي هذه الاحتياجات الأمنية كونها تضر بمصالحها الاستراتيجية مع ايران .

تركيا مثلا اكدت مرات عديدة لايران بان عمل القاعدة انجرليك هي للدعم اللوجستي فقط ولاتسمح انقرة باي نشاط معادي ضد الجمهورية الأسلامية .

كذلك تفعل قطر والكويت وافغانستان وحتى السعودية لن تسمح بااستخدام اجوائها لضرب ايران .

حتى عند اغتيال القادة ارسلت دول الخليج عن طريق الكويت وقطر رسائل حملها أمير قطر نفسه الى طهران تؤكد عدم تورط القواعد الموجودة على اراضيها ،،!

وانها لن تسمح باستخدامها ضد طهران .

وفي القصف الأيراني على قاعدة عين الأسد طلبت الامارات عدم تحليق الطائرات المقاتلة الأمريكية باأتجاة الاراضي الايرانية .

لكن في العراق الأمر يختلف جدا فالقواعد الأمريكية تمارس اعمالا تجسسية على الشعب العراقي والايراني معا .

القواعد الامريكية في العراق لاتعلم الحكومة الموقرة من يدخل ويخرج وكم عددهم وماهي وظائفهم .

السماء مستباحة والارض مباحة والتحركات الامريكية من الدخول والخروج دون علم وأذن الحكومة العراقية الموقرة .

حتى الزيارات الخاطفة للمسؤولين الأمريكيين للقواعد الأمريكية لاتحترم السيادة العراقية مطلقا .

هل يستطيع الرئيس الأمريكي او وزير الدفاع او نائب الرئيس ان يزور قاعدة انجرليك واردوغان لايعلم .؟؟؟؟

القواعد الأمريكية في العراق هو مصدر تهديد حقيقي لأيران لانها غير منضبطة ولاتخضع للضوابط الحكومية ولاتفكر اصلا باأستحصال الموافقات لانها با أختصار لاتحترم ولاتعترف بالسيادة العراقية ،،!

لكن اثارة السؤال بان ايران تركز على العراق فقط فهذا ينطلي على السذج وجمهور السفارة الأمريكية وقنواتها المعادية لمحور المقاومة بشكل عام .

على النخب والمثقفين توضيح عمل القواعد الأمريكية في العراق والفرق بينها وبين القواعد الأخرى من حيث الوظائف والانضباط والرقابة ،،!

وبانها ليست قواعد تشبة الموجود في الدول المجاورة لكنها وكر لتجسس والاغتيال وحادثة المطار خير دليل وحادث القائم دليل أخر والقادم ربما اسوء ،،،!

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