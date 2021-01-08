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لا تستغربوا .. تلك هي حقيقة الديمقراطية الاميريكية


 

باقر الجبوري||

 

قتال من اجل السلطة !!في اغلب الاحيان يكون دخانا من تحت الرماد !وقد يتحول الى دماء تملاء الساحات !!!

ترامب الان يبحث عن الشرعية !!!نفس الشرعية التي حاربها في سوريا بعد ان اختار الشعب السوري قيادة الاسد له !!

ونفس الشرعية التي حاربها باليمن بعد ان اراد الشعب تغيير الذليل السعودي ( عبد الهادي ) وازالته من الحكم !!ونفس الشرعية التي حاربها في العراق بعد وصول عبد المهدي لرئاسة الوزراء !!!الامثلة كثيرة .. والمعتبرون هم القلة .

ولاتتعجبوا إن عمدت امريكا اليوم الى قتل ترامب !

فالغاية تبرر الوسيلة ..وكل شيء جائز من اجل البقاء ..لتحافظ امريكا على وحدتها !ولتتخلص من شبح الحرب الاهلية الترامبولية القادمة !!!

كل شيء جائز !وأوكد لكم ان الاعداد لهذا السيناريوا قد تم مسبقا !

ترامب الاهبل كان مرعوبا اليوم !!!يتكلم من خلف الزجاج المضاد للرصاص ...انه يشعر بالموت قريباً منه !!!الخوف من الدولة الامريكية العميقة والخوف من الثأر الايراني القادم !!لكنه يرفس كما ترفس الحمير بعد موتها !

وكما قتل جون كندي .لاجل الدخول في حرب فيتنام !!ففقد يقتل ترامب ( ككبش فداء ) !!لاجل عدم الدخول في حرب مع ايران !!!ولاجل إيقاف صولة ثارات ( صاحب الخاتم )) التي هددت ايران بالقيام بها من داخل العمق الامريكي !!

لاتزعل يا ترامب فقد قيل بحقكم (( المطي يموت بكروته )) وعلى المتظرر اللجوء الى القضاء وخلي تفيدك سالفة (( چا وين ابن كوندليزا اليفزعلنه ))

اللهم إني شامت .

وهذه هي نهاية كل من يعادي محمد وال محمد !! صدقت مولاتنا زينب عليها السلام حين قالت ليزيد :-(( ...... ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك  فوالله لا تمحو ذكرنا و لا تميت وحينا و لا ترخص عنك عارها وهل رأيك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين  .... ))

والحمد لله نعمة الولاية .

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