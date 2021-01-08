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نعم نشمت بهم، فهل علموا كيف ينقلبون ؟!


 

سميرة الموسوي ||

 

دارت الدوائر على الباغي ، فحق عليهم وعد الله القاهر الجبار ، وأنقلب عاليهم سافلهم ،وكشفت عورتهم ، وخرجوا عراة أمام العالم تتساقط منهم أردية الكذب المنمقة بديمقراطيتهم وحقوق الانسان من وجهة نظر سفاح ؟ وهذا في ما بينهم فكيف مع الدول التي يهيمنون عليها ويحيكون الخطط الخبيثة لإذلالها لكي تستمر أصابعهم تعبث بالعقول حتى تخيب .

نشمت بهم ، ونضحك عليهم ،فسقوطهم جاء من الرأس فهشم ما كانوا يصدرون منه قراراتهم بإستعباد الشعوب وتخريب الذمم ،وصناعة الخانعين التابعين الزاحفين خلفهم وهم يلهثون ؟

سقوطهم جاء مما كانوا يفخرون به على إنه ( نهاية التاريخ والانسان الأخير ) كما وصفهم ( فرانسس فوكوياما ) الفيلسوف الأمريكي من أصل ياباني .

حضارتهم التي مثلت نهاية التاريخ ،وأنسانهم مثل قمة التطور فصار أخير زمانه ؟؟ لكنه إنكفأ على وجهه مضرجا بدمائه الملوثة بالاعتداء والسلب .

سقوطهم جاء بعد 48 ساعة على إنتهاء الملايين من المؤمنين من  الاحتفال بالذكرى الأولى لإستشهاد قادة النصر وجميع الشهداء الذين قتلهم ترامب وإدارته ، وغيره من رؤساء وإدارات أمريكا .

فهل هي مصادفة ؟؟

هي ليست مصادفة ، لان الباطل حتمي الانقلاب بأمر الله ، وقد بلغ طغيانهم مبلغا مثله إغتيال القادة الشهداء ،فهم رمز لكل شهيد حيثما كان ، وبذلك فقد تجاوز عتوهم وإعتدائهم على حدود الله بأبشع جريمة إقترفوها ضد الانسانية .

نضحك عليهم ونشمت بهم فسوف لا تقوم لهم قائمة ،

وقد قال سبحانه وتعالى

( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )

سميرة الموسوي .

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