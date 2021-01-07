انصتوا اليه انه يعترف...!

محمد صادق الحسيني||
انتخاباتنا في العالم الثالث اكثر نزاهة من انتخابات بلاده...
اعلامه مزيف...
انتخاباته عار ومخجلة ومزيفة...
ارجعوا لنا ما سرقتموه...
لقد خدعتم الناس بحجة فيروس الصين..!
لقد سبق لكم ان زيفتم الانتخابات يا ديمقراطيين...
انها ليست المرة الاولى...
كنا فائزين .. نمنا ليلا اصبحنا خاسرين...!
انهم يقلبون الحقائق..
انها انتخابات فاسدة.....
ليس لدينا انتخابات حرة ونزيهة..
ليست لدينا صحافة حرة ونزيهة..
انها صحافة عدوة للشعب ...
اللهم اجعل بأسهم بينهم
واخرجنا سالمين من بينهم...
دمك يفوز عليهم
يا حاج قاسم
وانت يا جمال العراق...
بعدكم طيبين قولوا الله
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