فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||
١- ترامب من خلف الزجاج/ العالم أكثر أمنا!
٢- دخول الجنرال بلا تأشيرة يضر بالسيادة/ لكن دخول مئات القادة والجنود الأمريكان يعززها بنظر هشام داوود!
٣- تراشق بالقنادر داخل برلمان كوردستان/ حرية تعبير!
٤- السفارة الأمريكية تعزز السيادة العراقية/ بمهاجمة الصين!
٥- الحكومة تفخر ببطولة الجيش في فلسطين/ وتطالب بالحياد من قضايا الأمة!
٦- موازنة الكاظمي ١١ ترليون للإقليم مقابل ٢ونص لمحافظات الجنوب البصرة والناصرية والعمارة/ هاي موازنة وهيج لو معاوجة شلون!
٧- جنت أتمنى أسمع كلام الوزراء بالاجتماع مع الكاظمي/ من سمعته ندمت على هاي الأمنية!
٨- الرئاسات الثلاث تدين التعدي على بعثات الدول/ لحصولهم على جناسيها!
٩- أحداث الكونكرس لو صايرة بإيران/ جا ركصلها غيوثي وستيفن وشلة المدونين بجفية!
١٠- المسؤولون الأمريكيون يصفون أتباع ترامب بالإرهابيين/ وهم لم يمنعوا دواما ولم يصلبوا طفلا ولم يحرقوا مقرا !
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