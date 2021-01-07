چفصة الوطنيين المضغوطين ..!

باقر الجبوري||

يبكون على الوطن والوطنية وسنن الاتيكيت الدولي !!

مشكلتهم الوحيدة وهمهم الكبير وشغلهم الشاغل الان هو لماذا كان ( صاحب الخاتم ) يدخل ويخرج من العراق دون ان يحصل على الفيزة !

والسؤال هنا فهل كان حقاً ينبغي على ( صاحب الخاتم ) ان يحصل على فيزة للدخول الى العراق ؟!

عجيب امركم ..

فهل كانت داعش التي احتلت نصف العراق قد حصلت على فيزة للدخول ؟!

وهل من المفروض على كل من جاء بطلب من الحكومة ان يحصل على فيزة للدخول ؟!

وهل كان الوقت يسمح بذلك الروتين؟!

وهذا ما اعترف به رئيس الوزراء السابق ( العبادي )

وهل كان السلاح الذي قدمه ( صاحب الخاتم ) الى العراق قد تم استيفاء قيمته من الحكومة وقتها ؟!

وهل كان دخول او خروج القيادات الامريكية الى العراق يمر بالفيزة والكمرك والخ ؟!

كلامكم يعني انه كان من المفروض ان يذهب ( صاحب الخاتم ) الى السفارة العراقية في طهران لطلب فيزة لدخول العراق والمضحك هنا عندما سيساله موظف السفارة عن سبب سفره للعراق، فماذا كان سيجيبه ( صاحب الخاتم ) حينها ؟!

والله رايح احارب مع ما تبقى من حكومتك التي هرب معظمها الى الخارج !!!

والله عيب ...!

المشكلة ان من يطالب بهيبة الدولة الان ليتباكى على دخول ( صاحب الخاتم ) بلا فيزة، هو نفسه لم يكن ليسمع منه حتى النفس تجاه وصول طلائع الدواعش الى محيط بغداد واحتلالهم لنصف مساحة العراق ...!

هسه لو ساكت بالله مو احسن الك ...

صدگ لوگال المثل (( الطابوگ نام .. والشگف كام ))

يا سبحان الله ..

خيستهم جاي تطلع شوية شوية !!!

وبعد وبعد وبعد ....

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