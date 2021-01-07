ذكرى عظماء التاريخ ...!

براءة الجمل |

ذكرى الخالدين تعم أرضاً إرتوت من دماء أبنائها الميامين. اليوم اليمن السعيد يجدد ذكرى أبطاله لكي يعرف العالم من هم هؤلاء الأبطال الذي رسموا لنا طريق العزة والكرامة. تفوح من أرجاء الوطن رائحة عطرة ممزوجة بدماء الشهداء ! وعيد في وطني إحتفاءاً وإحتفالاً بيوم الشهيد؛ بالرغم أن القصف والدمار والقتل والحصار لا زال في وطني. فيا له من وطنٍ خلّد ذكراه العظماء عبر التاريخ لكي تتعلم كل الأجيال كيف يكونوا أقوياء ....!

في حضرة أسبوع العظماء ماذا عسى قلمي أن يكتب عن رجال خلّد ذكراهم التاريخ وأسماهم عظماء الأمة ؟!

أسبوع الشهيد، وما أدراك ماذا أسبوع الشهيد !؟ أسبوع يعيد تلك المواقف الخالدة للسنين والأشهر ، في ذكرى الشهيد تتصاعد الأرواح شوقًا للقائهم حينما نفتح صفحات التاريخ ونرى عطاياهم وأستبسالهم !

فشهـداء الدين قد أحيوا الأمة وأزالوا قرن الشيطان الرجيم. دماؤهم الزكية أنارت دروب الحرية عبر الأجيال. دماؤهم ستجرف حتما عروش الغزاة، المستكبرين والظالمين...!ِ