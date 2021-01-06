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العوض بسلامتك مستر ترامب..وتخبز بالافراح


 

 محمد صادق الحسيني ||

 

 انتهت اللعبة وكش ملك يا ترامب فقد

انتخبت جورجيا وهي الولاية الاكثر عنصرية في التاريخ الامريكي في انتخابات مجلس الشيوخ التكميلية اليوم مرشحين ديمقراطيين

احدهما هو رفائيل وارنوك وهو رجل دين اسود من تيار مارتن لوثر كينغ

والثاني الشاب جون اوسوف بعمر ٣٣ سنة

و الذي ولد في العام ١٩٦٩ يوم كان حاكم الولاية من اشد العنصريين فيها...

وهذا انقلاب كبير ونوعي ومهم في المزاج العام الامريكي...

وبهذا يكون مجلس الشيوخ الامريكي ايضاً اصبح بيد الديمقراطيين عملياً ، اذ لما كان اعضاء الحزبين صارا متساويين بعد هذه النتيجة ، فان الدستور يمنح نائب الرئيس حق التصويت ، ولما كانت نائبة بايدن هي المعنية في هذه الحالة فان كلا المجلسين صارا بيد الديمقراطيين اي بيد بايدن...

طبعاً ومن باب التأكيد وحتى ما حدا يغلط ويتصور الدنيا صارت صافي يا لبن بيننا وبين امريكا..

او اننا فرحين او مراهنين على قدوم بايدن..

نقول طبعا لا ..

ولكننا فرحين ومتفائلين بانكسار المرابي والمقاول الخسيس واللئيم والمقامر دونالد ترامب

هل عرفت الان من الرابح ايها الرئيس الطائش والمجرم القاتل...

باي باي

ترامب "قمار باز"

كما وصفك القائد

المنصور بالله مالك علي الخامنئي

ع قبال تاخذ امريكا معك

حتى ذلك الحين

بعدنا طيبين قولوا الله

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