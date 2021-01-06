الجيش..ومزاجات السلطة

سامي التميمي ||

عندما نكتب عن المؤسسة العسكرية وعن أي مؤسسة أخرى علينا التفتيش عن السلبيات والأيجابيات وطرح الحلول والمقترحات . وليس مجرد التمجيد والتعظيم والتهويل . نحن بحاجة الى قراءة واقعية للماضي والحاضر والمستقبل .

الجيش العراقي أمتلك سمعة جيدة من خلال بناءه واعداده وتسليحه وقدرته وتضحياته في حروب عديدة منها ( فلسطين ومصر والأردن وسوريا ). وهذا كان بفضل الرؤيا الصحيحة للقادة السياسين والعسكريين .

ولكن عندما أغتصب السلطة صدام وجلاوزته أستطاع تمكين وتوظيف أفكاره وأجنداته من خلال أقاربه و أصدقائه والمقربين له وأستطاع تصفية خصومه السياسين والعسكريين بطريقة سادية . كان هذا هو أول هدم وشرخ وأستنزاف لقدرات الدولة والأنسان . وجر البلد لكوارث أقتصادية وصحية ونفسية وبيئية ناهيك عن العزلة العربية والأقليمية والدولية .

الجيش يجب أن يكون مؤسسة عسكرية متكاملة فيها القانون والحقوق والواجبات والصحة والأقتصاد . وان تكون خاضعة للرقابة والتفتيش والمتابعة المستمرة . وأن نشذب المؤسسة العسكرية من الطارئين . والمنتفعين والفاسدين .وأن نبعدها عن أهواء ومزاجات وتقلبات السياسة والسياسين وعوائلهم وأحزابهم وأن لايكون الجيش ومؤسساته ضمن المحاصصة الطائفية والعرقية والدينية والعشائرية وأن لايكون ‏ورقة سهلة يتم التأثير عليها في تنفيذ أجندات داخلية وخارجية وأن لايستخدم ضد الشعب تحت أي حجة كانت . وأن نحرص على توفير بيئة جيدة وملائمة للجندي أولاً ونحرص على حقوقة وكرامته وصحته ونفسيته وأن لاندع فرصة صغيرة في ممارسة الضغوط عليه من قبل المراتب العليا . ومن الضروري جدا أبعاد الجيش عن مراكز المدن وعدم الأكثار من المضاهر المسلحة والعسكرة حتى لاندع مجال للكره والحقد .

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