إنتهاء اللعبة وعودة أمراء قطر وال سعود الى أصلهم!

د.حسين فلامرز||

قلتها منذ اليوم الأول حين اعلن العراقيون انتصارهم على داعش في العراق على الاقل عسكريا وليس فكريا أو على الأرض وكان معنى ذلك هو تغيير الاستراتيجية الدولية الامبريالية و كان لابد من أن تتم معاقبة الاشقاء الأعداء في اماراة الخليج الدخيلة التي دعمت الارهاب بمليارات الدولارات وجيوش ارهابية متكاملة من كل بقاع الارض، ساعدوا في تدفقهم الى بلاد الرافدين ليغيروا ديموغرافية الأرض والشعب، وعملوا جاهدين لتدمير التاريخ.

ولكنهم حافضوا على إرث واحد وهو الارهاب الذي ورثوه من أجدادهم البدو الرحل الذين كانوا يسطون ناس على ناس ويسبون نساء بعضهم ويغنمون مايغنموه بالحلال والحرام وكرهوا الاسلام الحقيقي لكونه ينهيهم عن الفحشاء ويامرهم بالمعروف.

المهم الان ان التمثيلية المفبركة التي انتهجتها أمريكا الترامبية في الشرق الأوسط لم تكن فقط مامعلن عنها، وأنما الجزء الاكبر والاهم هو ماخفي منها. وفجأة من انتهاء مسلسل داعش في العراق اعلنت السعودية والامارات هجومها على قطر الارهابية في يوم وليلة من أجل تقسيم الادوار والابتعاد عن الشبهات بانهم متفقون في كل شئ. ياحسافة على القطريين الذين تم ضربهم واهانتهم وسمعنا أن الجهات الامنية في السعودية عملت اعمال بالقطرين لايمكن ذكرها هنا.

حينها قلتها وكتبتها وقلت أن السيناريو الامريكي متكامل وجاهز وقسم الأدوار كما يجب، وبدلا من أن يتجه العراق للاقتصاص من هذه الامارات الفاسدة، ضغطت أمريكا باتجاه السيناريو الاسهل وهم بث الفرقة المزعومة بين هؤلاء الامراء على انفسهم وجعلت منهم قصة قصيرة مفادها ثلاثة سنوات لاغير. لطالما كان ترامب على راس السلطة فهم سيمنح الخليج دورين مهمين الأول هو أن كل دول الخليج مع أمريكا في السراء والضراء! والثاني أن دول الخليج ستنقسم من أجل لعب الادوار بشكل صحيح!

فالدفع بامارة قطر لتكون قريبة من الجمهورية الاسلامية في ايران سيمنح امريكا فرصة دائمة لايصال الرسائل وعلى عجالة لكون قطر عدوة للسعودية (في العلن) وفي نفس الوقت قريبة من الجمهورية الاسلامية في ايران معناها.

هذا الدور لايقتصر على ذلك فقط وإنما تعطيل العلاقات الخليجية بالشكل المعلن معناه أن دول الخليج الكارتونية التي تتحدث عن وحدة العملة والجيش و خزعبلات مضحكة تم اقتيادها للتطبيع فرادا مما يدل على اكذوبة الوحدة الخليجية التي سيأتيها مسلسل الربيع العربي المزعوم ولكن بصيغته الصهيونية. نعم الصيغة الصهيونية التي حدثت قبل الاف السنين!

فالصهاينة الموجودين أصلا على عروش الامارات الخليجية والذين خانوا فلسطين وشعبها سيسلمون اراضيهم لاجيال لاتعرف اصولهم وفصولهم ليظهر لهم جيل يمثل مرآة لما يحدث في أيامنا هذه! ومعنى ذلك ان الاحداث هي هي وفقط ستكون في الاتجاه المعاكس. بمجرد أن تتطلع على الاحداث خلال العقد الاخير يتاكد للمطلع وبالدليل القاطع ان تهجين شعوب الخليج معناه مصادرة هذه الامارات الى لارجعة وانها لن تكون ملكا لنفسها وإنما ملكا لمن يخطط لها والذي وبالتأكيد بعد ثلاثين عاما من الان سيحكمها من لايملكها وشعوبها ستبني اهرامات جديدة ولكن في نجد والحجاز.

إن هذه الاماراة الكارتونية تظن بأنها في منآى عن التقلبات وأن السلاح هو كل شئ والقوة هي الحاكمة وينسون ان عمر الارض الحالي ستة الاف سنة وأن امبراطوريات عظيمة ولت الى لارجعة وخسف بها الارض!

وأن جميع سيناريوهات أمريكا وغيرها لن تفيد لأننا نعيش في عالم تحكمه الاقدار ولا أسف على شئ، إلا على أمة بخست حق نفسها وخانت شعب فلسطين وغدرت بشعب العراق! ولكن ليعلم الجميع أن طعنة الخنجر في الظهر لن تقتل ولكنها تكشف الغدار الذي لن يكون له مكان في مستقبل الأمة. المجد لشهدائنا الأبطال قادة النصر والى جميع من مات على القضية.

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