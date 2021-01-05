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حفلة كباب المطار وشواء اجساد الشيعة

63 2021-01-05

 

رأفت الياسر ||

 

يحاول الذباب الامريكي استفزاز ابناء القادة الشهداء بوصف مقزز وبتعبير منحط بأنهم أصبحوا "كباباً"

حتى أنّهم أطلقوا هاشتاك #يوم_الكباب_العالمي.

واقعاً هذه العصابة الخبيثة تستمر بفضح نفسها يوم بعد آخر وتقع بشراك أفعالها.

من بعد استلام الشهيد المهندس لقيادة الحشد و الملف الامني ودخول داعش توقفت حفلات الشواء في المناطق الشيعية.

هل نسيّ الشيعة ايام الاحد و الاثنين و الخميس الدامية؟

هل نسيَّ الشيعة أشلاء الكباب وهي تتناثر في أزقة شوارع الشيعة و على جدران المدارس و البيوت؟

حفلة الشواء هذه اوقفت شواء اجسادكم وحمتكم جميعاً

عندما اخترنا طريق الشهادة و طريق ذات الشوكة فإن الخاتمة واضحة لنا جميعاً.

فلم يكن في حسابات المهندس الا ان يكون أشلاءاً على أيدي شر خلق الله.

او بتعبير الجوكرية

"الا ان يكون كبابا"

نحن فرحون جدا جداً بهذا الوضوح بين المعسكرين لكي يعرف الناس حقيقة هؤلاء الذين يريدون وطن خانع لأمريكا ومطبع لاسرائيل.

لطالمنا خدعونا بالشعارات الرنانة واخذوا لمعسكرهم شبابنا و فلذات اكبادنا ومع ذلك صبراً فإنّ الايام ستفضحهم يوماً بعد آخر.

بالنتيجة النباح على قدر الاذى،

القادة أنهوا فتنة ومشاريع امريكا في العراق و المنطقة ولهذا لن تصمت ماكنتهم الاعلامية عن استخراج اسوء ما فيهم من قيح وخبث ومكر.

ومن أجل الشيعة وحماية المقدسات و المستضعفين كل أبناء المهندس وقاسم هم مشاريع حفلات شواء ولو تناثرت جميع أجسادنا في كل مكان من أجل حماية أعراضنا و ارضنا لن نتراجع بل يزيدنا ذلك صبراً وثباتنا واقداماً.

 

٣/١/٢٠٢١م

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