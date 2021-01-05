كيف يمكن المساواة بين أيران ودول العالم؟!

د. حسين فلامرز||

منذ ستون عاما ونحن في العراق ندافع عن فلسطين وشعبها الذي تم ظلمه وإضطهاده من قبل الكيان الصهيوني ودول العالم المختلفة حتى وصلنا الى اماراة الخليج الفاقدة للشرعية في إدارة ألاراضي التي يعيشون عليها!

فهم حكام غير منتخبين ويبرمون الاتفاقيات باسم الشعب والأمة وهم باعو الشعب والأمة. منذ ستون عاما ونحن نجمع مايمكننا جمعه لدعم الكفاح المسلح في فلسطين والجزائر وغيرها من الدول، حتى وصل العراق الى ماهو عليه الان!

نعم وصلنا الى حال الكل يريد أن يقتلنا وأصبح دمنا متداولا بمذاق حلو! فالغريب والعدو يعشق الشرب من دمائنا! والصديق إبن الوطن يعشق بسفك دمائنا وشربه حقدا ولكن لمذاقه الشهي. كيف يمكن أن نساوي بين إيران وأمريكا!

إيران الجمهورية الاسلامية العمق والبعد، السند والداعم، الجار والاخ والذي معه اختلطت دمائنا سواء في حرب مفتعلة ثمانية سنين أو في حرب ممنهجة في ثلاثة سنين. أيران تلك الأمة التي لم تدخر جهدا الا و وفرته لدعمنا نحن الطبقات العراقية الاصيلة التي كلما جاء سلطان قطع رؤسنا، وكلما جاء طاغية إضطهد أفكارنا وكلما جاءنا قرقوز سرق مافي جيوبنا. كيف لكم أن تساووا الابيض بالاسود!

ترى هل هي هذه الغشاوة على العيون التي ذكرت في الكتب السماوية! أم انها اللاهوتية التي جعلتنا ننظر عاليا وننسى ماموجود على الأرض من واقع. إن التنازل عن القضايا المصيرية أشبه بالمشي عاريا بين الناس! فكم من سلطان يجلس على العرش وهو لاسلطة له!

وكم من شيخ يتسيد المعشر ولاسيادة له !

وكم من راع لرعية ولاايمان له! منذ فترة ونحن نسمع عن أننا لن نحارب حروب الاخرين قالها البعض وغادر هذه الدنيا ولم يلحق بما حدث وتغيرت الامور واخذت اشكالا جديدة ولكن!

لابد أن يعلم الجميع أن الانسان الذي ليس لديه رسالة على الارض فهو بعيد عن الانسانية!

وإن الذي لامبدأ له خاوي وضعيف!

وأن الذي لايعتبر مصيبة أخية في الدين والدنيا مصيبته فهو ليس منا! نعم ليس منا ولن يكون منا!

وإن من الله عليه بأن يكون معنا هنا! لايمكن المساواة بين الابيض والاسود! لايمكن المساواة بين الخير والشر! فالخير كل الخير الجمهورية الاسلامية في ايران والشر كل الشر اميركا الشيطان الاكبر.

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