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في ذكرى الشهيد..البطل قاسم سليماني  !!!


 

رجاء الكحلاني ||

 

ساتحدث عنه بايجاز ولن اطيل عليكم الشهيد البطل قاسم سليماني ذلك الرجل الاسطورة  الذي قضي علي اكبر مؤمرة في تاريخ الاسلام و المسلمين حيث قضاء علي الفكر الصهيوني الاسرائيلي الذي ارتدى زي الطهارة الاسلامية ذلك  الفكر الداعشي لذي توغل  في قلب الوطن العربي من اجل مسح الهوية الاسلامية المتمثلة بال البيت سلام الله عليهم ورضوانه !!!

فقد دك اوكار الدواعش  الشهيد البطل قاسم  سليماني وحاربهم الي عقر ديارهم وكشفهم للعيان  بان ذاك الفكر الداعشي هو الفكر الوهابي الذي صنعته امريكا لخدمة الصهاينه في قلب الشرق ورفض التواجد الامريكي الصهيوني في منطقة الشرق  الاوسط!!!

 مما جعل امريكا واسرائيل تشعر بالقلق من ناحيته  واعدوا العده والعتاد والخطط لنيل من الشهيد قاسم سليماني حتي طالت يد الغدر جثمانه الطاهر شهيد الامة الاسلاميه فالي جنة الخلد وسلاما علي روحك الطاهرة! !!

فاذا كنت قد استشهدت من اجل خروج الامريكان والصهاينه من المنطقة العربية فكلنا قاسم سليماني و اننا ماضون وسائرون  علي دروبكم لنحرر اراضينا من عبث العابثين ونقتلع كل مؤامرات الشر علي الامة الاسلامية في جميع المناطق العربية التي تريد تدميرها امريكا واسرائيل !! !!

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