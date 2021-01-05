المقالات

لا تحملوا حكومتنا ما لا تطيق فدعوها وشأنها الى مزبلة التاريخ


لم أتفاجئ من قرار ترامب بإطلاق مجرمي بلاك وتر ولم أتفاجئ أيضاً من موقف حكومتنا ، فالأول مجرم وعنصري لم يعترف يوماً بان الشعب العراقي من البشر ولهم حقوق بل لم يعترف بإنسانية شعبه الملون فما بالك بشعب العراق ، وأما الثاني فقد باع العراق وشعبه وتمرغلة بوحل العبودية عندما صمت بل تغافل عن جريمة المطار البشعة النكراء التي قام بها ترامب ولم يتخذ أي موقف يوازي تدمير السيادة العراقية واغتيال أشرف القادة على أرضه الذين دافعوا وحموا شرف العراق وكرامته ومقدساته ، عندما حدثت تلك الجريمة المروعة ولم تتحرك الحكومة العراقية في حينها بأي ردة فعل ضد المجرم ترامب وحكومته واكتفت بالتصريح والتنديد والتحقيق عندها قلت في نفسي أن العراق لا تقوم له قائمة بعد هتك السيادة هذا ، وبعد هذه الجريمة المروعة النكراء يذهب رئيس الوزراء الكاظمي الى واشنطن ويصافح اليد التي تقطر من دماء القائدين سليماني وأبي مهدي المهندس ويقدم له الولاء ويشكر ترامب على مساعدة العراق في انتصاره على داعش بل هو قائد النصر ضد داعش ؟؟؟ هذه الكلمات التي جعلت حتى المجرم ترامب يتعجب منها ويقول لم يُسمعني أحد مثل هذه الكلمات إلا انت يا رئيس وزراء العراق فأي ولاء قدمه الكاظمي لترامب وأي حلقة عبودية لبسها وألبس العراق في البيت الأسود وأي كرامة هتكت وأي كبرياء ذبح ، فحكومة يقودها عبيد لا تستطيع أن ترفع عينيها بحضور سادتها ، فكيف تريدون منها ان تحاسبهم على جريمة إطلاق سراح مجرمي بلاك وتر ، هذا الأمر يحتاج الى رجال أحرار يمتلكون الضمير الحي والقرار والموقف والولاء للعراق ، فرئيس حكومتنا عبد من عبيد أمريكا اشارة توقفه وأخرى تجلسه ولا يتكلم إلا بما يوافق مصالحهم ، وأما رئيس الدبلوماسية العراقية فرجل ليس عنده ولاء للعراق بل ولاءه للعائلة البرزانية التي تعطي ولاءها وكل ما تملك للأمريكيين ، فهل تتوقع من رجل بارزاني أن يدافع عن حقوق العراق وشعبه وأمام مَن ؟؟ أمريكا ؟؟؟ وهل تتوقع من شخصية كارتونية معادية مثل رئيس الدبلوماسية أن يأخذ القرار الصائب ضد أمريكا ترامب بدفاعه عن ضحايا ساحة الطيران العراقيين ؟؟؟ ، فلا تحملوا حكومتنا ما لا تطيق لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقرار إجرامي بهذا المستوى من الانحطاط والسفاهة والنذالة والعنجهية يجب أن يواجهه قادَة أحرار يتخذون من بطل الأحرار مثل أعلى يقتدون به وهو وسط ساحة المعركة يواجه أعتى جيوش الأجرام جيش يزيد وحيداً فريداً ويصرخ بوجوههم العفنة ( لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد) وحكومتنا لا تمتلك من مقومات الأحرار شيء فدعوها وشأنها الى مزبلة التاريخ.

خضير العواد

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خفايا أعياد الميلاد.
لا تحملوا حكومتنا ما لا تطيق فدعوها وشأنها الى مزبلة التاريخ
إذا لم تكن فاعلاً للخير فكن ناقلاً له
جذور الجريمة
لقد بانت عوراتهم..! 
عام الحزن..
عندما ينزفُ القَلَم الحقائق ويَشِعُ نوراً.
حتى لو رحلوا..!
إصبع على الجرح..من نعيمة الى ابن حليمة ..!
فارس ايران وجمال العراق بطلان امميان .. شهداء بلا حدود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
فيسبوك