المقالات

إذا لم تكن فاعلاً للخير فكن ناقلاً له


كان في منطقة شعبية ثلاث اصدقاء (يسير ، مانع ،لاهي) يمشون مع بعض ويقضون الكثير من الوقت مع بعضهم البعض ، وكان في منطقتهم صاحب دكان أسمه خير الله يحب فعل الخير وكان يتسوق منه كلا من يسير ومانع وأما لا هي فلا يتسوق الى أهله ولا يساعدهم في أي عمل ، وكلما يذهب يسير ومانع الى ذلك الدكان للتسوق لأهلهم كان صاحب الدكان يعطي كل منهما بعض الحلويات فكان يسير يأخذها ويتشكر منه وأما مانع فكان يمتنع عن أخذها ، وفي طريق عودتهما كان يسير يسأل مانع ويقول له لماذا لا تأخذ الحلويات من حجي خير الله فيخبره مانع بأنه لا يحبها فلماذا يأخذها فيقول له يسير لا تمنع الخير إذا أنت لا تحبها خذها وأعطها لغيرك ممن يحتاج لها أو يحبها ، فأنا أكثر الأحيان أخذها وأعطيها الى أي فقير أراه في طريقي ، ولكن مانع لم يتقبل وجهة نظر يسير لأنه لا يريد أن يتعب نفسه بأخذها وتفتيش على من يحتاج لها ويعطيها له ، واستمرا على هذه الحال يسير لا يمنع أي فعل خير بل يسهل في نقله الى الآخرين ولكن مانع كان يحب ان يبتعد عن أي فعل إن كان خيراً او شرا ، وأما صديقهما لاهي كان يحب قضاء وقته في المتعة والضحك وفعل الموبقات ولا يكترث كثيراً لفعل الخير وفي نفس الوقت كان يرغب كثيراً في جلب أصدقاءه ومعارفه الى هذه الأماكن من أجل التسلي والضحك بل يحاول نشر الحكايات المضحكة حتى وأن كانت تحتوي على المحرمات تحت عنوان نقضي الوقت من أجل التسلي والضحك من هو ابو باجر(غداً) ، في يوم من الأيام سافرة هؤلاء الأصدقاء الى شلال قريب على مدينتهم للنزهة والمتعة وقضاء الوقت الطيب وفي الطريق اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى فمات الأصدقاء جميعهم (يسير ومانع ولاهي) ، وبعد وفاتهم بأيام رأى أبو يسير مناماً بابنه يسير وأصدقاءه ، فشاهد يسير يعيش حياة سعيدة وحوله الجنان المملوءة بالأشجار التي تحمل ما لذ وطاب من الثمار وبينها تسير الأنهار بمائها العذب الصافي وهو سعيد غاية السعادة ، وأما مانع فيعيش بأرض مكفهرة ليس فيها خضار وفيها بئر ماءه غير عذب وهو لم يكن سعيداً بل يعض على أصبع الندامة ويؤنب نفسه كثيراً ويقول لماذا لم أسمع كلام يسير ، وأما لاهي فكان يعذب بالنيران ويصرخ ويطلب الغوث من أصدقاءه ولكن لا يسمعه أحد ، فسأل أبو يسير أبنه يسير من أين أتى لك كل هذه الجنان والسعادة فقال من فعل الخير وكنت إذا لم أستطيع فعل الخير فأنني أساعد على نشره وكلما يفعله احدهم بسببي في الدنيا فسوف أحصل على الحسنات هنا ، وما بال مانع في هذه الأرض المكفهرة فقال يسير لوالده كان لا يحب الخير ولا يساعد على نشره لهذا السبب لم يحصل على أي حسنات ولا تأتيه الحسنات فلهذا فهو نادم أشد الندم لأنه لم يسمع كلامي ونصيحتي له في الدنيا ، وما بال لاهي في هذه النيران والعذاب ، فقال يسير لوالده كان يقضي أكثر وقته مع اصدقاء السوء والمتعة والضحك فهو يعمل الشر ويساعد على نشره وكلما عمل أحدهم في الدنيا الشر او المحرم الذي ساعد على نشره لاهي فأن السيئات سوف تأتي اليه ويشتد عليه العذاب أكثر وأكثر ، فهنا أستيقظ والد يسير مرعوباً بالرغم من الفرح الذي يكنه في صدره بسبب وضع أبنه المفرح وتذكر كلام الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) وحديث المعصوم عليه السلام ( من أستن بسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن أستن بسنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) ، وبدأ يحدث الأهل والأصدقاء والأقارب والمعارف بما رأى وينصحهم بفعل الخير فأن لم يستطيعوا على فعله فعليهم بنشره أي أقضوا الحوائج وعلموا الناس على طريق الهدى من قراءة قران ودعاء وصلاة وأخلاق طيبة أي أنشروا كل خير عبر وسائل التواصل الإجتماعي من وعظ ودعاء وقصص المعصومين وصلوات وأخلاق طيبة فسوف تفوزون بالجنان والسعادة كيسير أبني وابتعدوا ان تفعلوا الشر والمساعدة في نشره أي لا تنشروا المقاطع التي تحتوي على القصص والحكايات التي تحتوي على المحرمات من رقص وغناء وتسقيط الناس وغيرها من الرذائل من أجل الضحك والمتعة وأن فعلتموها فستكون النيران مثواكم كلاهي وأما إذا كان وجودكم كعدمه فنتيجتكم كمانع يعض أصبع الندامة على عدم فعله للخير والمساعدة في نشره .

خضير العواد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خفايا أعياد الميلاد.
لا تحملوا حكومتنا ما لا تطيق فدعوها وشأنها الى مزبلة التاريخ
إذا لم تكن فاعلاً للخير فكن ناقلاً له
جذور الجريمة
لقد بانت عوراتهم..! 
عام الحزن..
عندما ينزفُ القَلَم الحقائق ويَشِعُ نوراً.
حتى لو رحلوا..!
إصبع على الجرح..من نعيمة الى ابن حليمة ..!
فارس ايران وجمال العراق بطلان امميان .. شهداء بلا حدود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
فيسبوك