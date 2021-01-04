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«اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ»


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ لقد أثبت العراقيون مرة أخرى انهم حسينيون كانوا ولا يزالوا وسيبقون بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الطريق..

أثبتوا ذلك عندما نفروا اليوم من كل حدب وصوب داخل العراق ليحييوا الذكرى الأولى لشهادة قادة النصر العظام سليماني والمهندس رضوان الله عليهما.

 

اليوم خرج العراق كل العراق ليعلن عن هويته الحسينية الحقيقية، وهو يستذكر شهداء الحسين "ع" الذين عرجت أرواحهم الطاهرة من على صعيد كربلاء المقدسة وهم يواجهون طواغيت العصر وكفرته الدواعش الإرهابيين..

لقد قال العراقيون اليوم بصوت واحد من الشمال إلى الجنوب عرباً وأكراداً وتركماناً وإيزيديين وشبك، سنة وشيعة، مسلمين ومسيحيين ومندائيين: الحسين "ع" هويتنا والشهداء منا ونحن منهم وسنبقى على العهد معهم حتى يتحقق النصر.

 

توهم كل مَن راح يبحث عن هوية أخرى في هذا البلد بعيداً عن منهج سيد الشهداء الحسين "ع" وثورته وشهادته، وخسر وسيخسر على الدوام هذا الذي يسعى لإرضاء شراذم شذاذ الآفاق ليبني لنفسه عرشاً ورقياً لن يستطيع حمله في كل الأحوال، هذا ما رأيناه بوضوح  اليوم بخطوات وهتافات العراق الذي انحدر كالسيل العرمرم نحو بغداد ليهتف للسبط الشهيد الحسين "ع" ولكل مَن أُستشهد معه ومَن أُستشهد من بعده على نهجه وبالخصوص الشهيدين العظيمين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما.

 

اليوم شعرنا بالفخر والزهو والعزة والكرامة..

اليوم شعرنا بالعراق وهو بكامل صحته..

وكأن دماء الشهداء الزكية سليماني والمهندس رضوان الله عليهما أعادت له عافيته بعد أن حاول "جواكر" البغي والتآمر سلبه هذه العافية ولم يتمكنوا ولن يتمكنوا من ذلك..

اليوم شعرنا بأننا ننتصر مرة أخرى في زمن الإنتصارات المتكررة

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«اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ»
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