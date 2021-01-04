المقالات

تأبين رجال من القمر..!

45 2021-01-04

 

ضحى الخالدي ||

 

على العراق أن ينأى بنفسه عن سياسة المحاور، و أن تبتعد حكومته عن التنديد بجريمة المطار لأن أبا مهدي المهندس رجلٌ من القمر، نعم من القمر و يمثل مشروعاً سماوياً بعيداً عن عفونة هذه الدنيا الدنيّة.

لأن قاسم سليماني ضيف جيراننا، وسُفِك دمه على النجوم.

لأن خرق أميركا قواعد الإشتباك لا يهدد الأمن والسّلم في العراق والمنطقة، لكن ما يهددهما هو أن تثبت الرئاسات الثلاث أن لديها قطرة غيرة وشرف على جبينها، فواحد صافح القاتل خلال شهر  تقريباً من الجريمة، و آخر حاوَل تعطيل قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية بما أوتي من قوة، ولما فشل في ذلك وصف القرار بأنه قرار مكوّن، وليس خيار أمة.

وثالث جاءنا من سود الليالي ليشكر ترامب وماكرون على تحقيق النصر.

فيما يخص التصريحات والحروب الإعلامية فلا أرخص منها في الإعلام العراقي المهترّئ، أنا ميادين القصاص فلها رجالها و شواربها التي لا تقسم زوراً ولا باطلاً.

أي تظاهرة محقة وقانونية في إطار دستوري يحافظ على سيادة الدولة تستمر لساعات كما في أي بلد يحترم نفسه؛ ولا يمكن مقارنتها بمن يعتاشون على الخيم و الـ ٢٥ ألف دينار يومياً.

هؤلاء الذين تجمعوا لساعات لم يكن هدفهم التخريب أو التعطيل أو الفساد في الأرض أو المطالبة بتعيينات ترهق كاهل الدولة العرجاء.

هؤلاء طلّاب غيرة والغيرة مفهوم قد لا يخطر ببال أهل المصالح.

الدم لا يسقط بالتقادم، والسيادة ورفعة الرأس وشموخ الجباه مفاهيم لها أهلها

ـــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
«اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ»
التأمر السعودي من البر الى البحر...ميناء الفاو اول الغيث
في ذكرى استشهادهما 
ساحة التحرير تعلن هويتها ..!
تأبين رجال من القمر..!
عدالة الامة اتجاه الشهداء
جندي سليماني ..!
امة الحشد..اكبر من مؤسسة الحشد
من أبعاد مليونية إحياء ذكرى إستشهاد القائدين الشهيدين
الشهيدان المتألقان المهندس وسليماني الناقمان على مرض أخلاقية الهزيمة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك