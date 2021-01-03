المقالات

"منار المهندس" زينبية على طريق الحسين "ع"


 

✍️  إياد الإمارة ||

 

▪ كم شعرت بالفخر والإعتزاز والزهو والإنتصار وأنا أستمع بخشوع لتراتيل (منار المهندس) كريمة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه، كانت بنت أبيها بحق..

كانت بكل تراتيلها مقاومة زينبية على مستوى عال من الوعي والبصيرة والشجاعة والعفة والنجابة..

منار المهندس كانت بحق مناراً يُستضاء به في حالكات الليالي، تحدثت عن إبيها القائد الشهيد بلسان مُقاوِمة تعرف ما تقول توجه رسائلها سهاماً إلى صدور الأعداء وزخماً يدفع بأعمامها واخوتها من المقاومين لأن يواصلوا طريق والدها والحاج "القائد الشهيد قاسم سليماني" رضوان الله عليهما.

منار ترسم بالاذهان صورة عقيلة الحق الطالبي الحوراء زينب الكبرى عليها السلام، وهي تضيء بكلماتها سماء الإنتصار وتقشع غيوم المتجبرين والمستكبرين الأمويبن اللعناء..

كانت منار المهندس تستلهم عزيمتها من سيدتنا زينب عليها السلام من شجاعتها وصبرها وشموخها وإيمانها الصُلب الذي زلزل عرش الطاغية وأقض مضجعه.

من منار المهندس نكتشف سراً من أسرار خلود الشهداء الذين لا ينقطع عطائهم وهم أحياء عند ربهم يرزقون..

فمن الواضح أن هذه السيدة الجليلة كانت تشمخ عزاً ونصراً بفكر وقلب ولسان والدها الشهيد المهندس الذي غرس فيها هذا النبل والوعي والشجاعة والثبات على الطريق..

رأيتُ في منار ما رأيته في كل الزينبيات كريمات الشهداء واستذكرت كلمة الشهيد الحاج أبو زينب الخالصي رضوان الله عليه وهو يقول عندما قدمت التعازي للقائد السيد نصر الله بشهادة نجله السيد هادي رضوان الله عليه، دعوت الله أن يهب الصبر قلب والدة الشهيد لأنها مثكولة بولدها، فكان رد قائد المقاومة إن أم هادي جاءت تقدم ولدها الثاني ليكون بديلاً عن شهيدها..

رأيت في منار ما رأيته في كريمة المعشوق القائد عماد مغنية وكريمة الشهيد القائد قاسم سليماني..

إنها ثقافة واحدة وعقيدة واحدة ومسيرة واحدة وتربية واحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابطالنا يستحقون المجد
حدبث غاضب عن دماء طاهرة..!
إصبع على الجرح..المبخوت..! 
"منار المهندس" زينبية على طريق الحسين "ع"
في ذكراك ايها الشهيد
مدرسة الشهادة
تظاهرات التحرير المليونية ..تسر الصديق وتغيض العدو    
رجلان..!
عندما يكون الوزير  متملقا !!!
لن ننسى سليماني والمهندس
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك