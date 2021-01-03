جهاد النقاش||
يندبهما العليان الخامنئي والسيستاني
ويبكيهما العراق من أقصاه إلى أقصاه
وتضج لهما إيران وتتشح بالسواد
تحترق لهما قلوب الأحرار
في لبنان واليمن والبحرين بل كل العالم
هما شهداء الكرامة والسيادة
شهداء الحرية
شهداء الرفض وصرخة العزة
بوجه الغطرسة الأمريكية
إنهما عصى موسى التي فلقت القلوب
صفان متقابلان
صف الأحرار الذي يرفض الخنوع للاستكبار
وعلامته بغض أمريكا والحزن لهذا المصاب
وصف عبيد أمريكا وصبيانها
وعلامته الفرح والشماتة
جرب أن تختبر هذا وانظر بعين قلبك
فأما القتل على يد الأدعياء فكأنه سنة النبلاء
فقديما قُطع رأس يحيى بن زكريا
وأُهدي لبغي من بني إسرائيل
وقد رضت خيل ابن زياد جسد الحسين
هذا القتل مفخرة الدنيا والآخرة
فمن يظن أنه انتصر فقد أخطأ
لأن أبناء هذه المدرسة يُلقنون منذ الصغر
(إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة)
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