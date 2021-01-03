خيار الحرب والطرف الثالث

حيدرالموسوي*||

نحن امام سيناريو لقيام الحرب في ظل خزين البارود الموجود في المنطقة ومنها العراق.

ايران قطعا لا تريد الحرب وحتى امريكا لا تريدها ، بل المنطقة على الاغلب ستشتعل في حال نشبت تلك الحرب، لكن من الذي يريد هذه الحرب وتوقيتها مناسب جدا.

هي اسرائيل لانها وصلت الى قضم اغلب الاراضي الفلسطينية وطبعت مع اغلب الانطمة في المنطقة لم يتبقى لها سوى ان تتخلص من الخنجر القريب من خاصرتها والمهدد لاستمرار تمددها وهو حزب الله مع بعض فصائل المقاومة الفلسطينية ايضا .

اسرائيل تريد توريط امريكا بالحرب في الايام المتبقية من ادارة ترمب المعروف بسياساته الرعناء .

ليس مستبعدا افتعال اي عمل يمكن تنفيذه من قبل ادوات اسرائيل وخاصة في العراق الذي يشهد انقسام سياسي وحتى مجتمعي وتوتر واضح مع واشنطن من قبل الجهات المناهضة للوجود الاجنبي وغليان مستمر منذ اكثر من عام بعد حادثة المطار

وبالتالي اذا ما حدث شيء للمصالح الامريكية سيكون هنا الرد الامريكي حاضرا وهذه افضل فرصة لاسرائيل حتى يتسنى لها القيام باستهداف المفاعل النووية الايرانية ولكنها ستلعب بالنار ولعبة خطرة جدا قد تعرض تل ابيب الى خسارة كبيرة وبالتالي ان اشتعلت تلك المعركة من الصعوبة بمكان ايقافها.

اما ما يخص العراق فيبدو ان الحكومة العراقية وتصريح الكاظمي اليوم عن انه انقذ العراق من صراع محتوم .يبدو ان الوفد الاخير الذي ارسل لطهران من قبل الكاظمي كان لديه رسائل كثيرة وقطعا هذه الرسائل كانت سرية للغاية.

*مركز القرار السياسي

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