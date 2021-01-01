المقالات

واحدة من رؤى الحل الامثل للمسألة العراقية


 

اياد رضا حسين ||

 

 تعقيبا على ما نشره احد الافاضل على احد صفحات الفيسبوك وذلك بقوله ((الدولة الي دوائرها (اتكلك جيب) صحة صدور لكتاب رسمي هي اصدرته انها دولة فاشلة وفاسدة)) ، وقد علقت على ذلك بمايلي :

   ان من الواضح جدا للمتابع والمراقب للوضع القائم في العراق ، ان العملية السياسية الحالية وواقع الدولة فيها ، هو من اسوأ ماشهده العراق في تأريخه الحديث ،،، للحد الذي الان اصبح الوضع الحالي خارج نطاق السيطرة لتحكم المافيات والعصابات واحزاب وحركات وجهات سياسية واجتماعية ، معظمها يتعامل بلغة العنف وشريعة الغاب وقيم البداوة ، بعيدا عن النظام والقانون وثوابت واسس الدولة العصرية الحديثة.

 وقد يكون القادم اشد واعظم ، والذي يخشى منه ان تصبح الدولة العراقية جزأ من الماضي وفي خبر كان ، بعد ان اخذت تفقد شيئا فشيئا مقوماتها الاساسية وفي خضم هذة الفوضى العارمة ،،، وهذا ما تسعى الية الصهيونية والماسونية العالمية ، وهو مخطط ليس وليد اليوم وانما يعود البدء بتنفيذة منذ عام 1967 بعد الهزيمة في 5 حزيران وخروج مصر من الصراع العربي الصهيوني وتأهل العراق لان يكون هو مركز الثقل للوطن العربي ، بامكاناته وقدراته وثقلة السياسي والعسكري والثقافي الى غير ذلكل من عوامل القوة والاقتدار.

 ولكن نعود ونقول ان المسؤول الاول والاخير عما وصلت اليه الاوضاع بهذا الشكل المأساوي والذي كان في واقع الامر هو الاداة الحقيقية لتنفيذ هذة المخططات ومن حيث لايدري ، هم العوام من الناس الذين يؤيدون الطاغية المستبد ويباركون حماقاته وتهوره ومخططاته التخريبية ، او يهرولون للانتخابات وينتخبون السيئ والاسوأ بسبب عصبياتهم الغبية العمياء القومية والدينية والطائفية والقبلية والفئوية ، والذين يصفقون ويهتفون ويرقصون للظلمة والطغاة واعوانهم وجلاوزتهم والتي كانت احد اهم العوامل والاسباب التي ادت الى تدمير وخراب البلد .

 ان الحل الامثل والواقعي لهذا الوضع العراقي الكارثي هو العودة والبحث عن معرفة الاسباب الحقيقية الذاتية والموضوعية التي تقف وراء قوة الدولة والنظام السياسي في العراق ، في عقود الثلاثينيات والاربعينيات والخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي.

اي قبل ان يحكم صدام سيطرته على العراق ، واستمرار هذا المسلسل الكارثي والمأساوي طيلة اربعين سنة ، اي والى يومنا هذا.

 هل هي بسبب شكل وعنوان الانظمة السياسية التي كانت قائمة انذاك ، او بسبب طبيعة القوى والاحزاب المشاركة او التي كانت قريبة من السلطة ، ام بسبب الخلفية الاجتماعية للهيئة الحاكمة ومسؤولي مفاصل الدولة المختلفة ؟؟

هذا اذا ماعلمنا ان من الحقائق التي اثبتتها وقائع الاحداث والمرتبطة بالطبيعة البشرية ، انه لايمكن السماح للجهال والمتخلفين والعوام من الناس واهل العصبيات ، او الذين من اوساط تميل الى استخدام العنف والتهديد وحتى سفك الدماء في تعاملها مع الاخرين او الذين يعيشون عقدة الحرمان والعوز والدونية واعتادوا ان يأخذوا ما ليس لهم بحق ، ان يكون لهم دور قيادي وريادي في ادارة الدولة والامساك بزمام السلطة والعبث بها واستغلال مغرياتها المادية والاعتبارية ، وتكون المحصلة النهائية هو خراب وانهيار البلد .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سليماني الكابوس الذي لايفارق الأمريكيين 
الإنسان في محطة الأمل. .
واحدة من رؤى الحل الامثل للمسألة العراقية
عصر الخميني ..
يا لثارات سليماني والمهندس..
حرق الغاز وشحة الكهرباء سببه طهران ام واشنطن؟!
لن ينساها أحد.. أحداث مؤلمة شهدها العراق في 2020
إدامة نهج الشهيدين 
لا .. لن أرتضي لك يا عراق مثل هذا النهج؟!
إعدام الطاغية صدام بداية مرحلة جديدة في تاريخ العرب والمسلمين وحتى العالم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك