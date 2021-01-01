المقالات

عصر الخميني ..


 

مازن البعيجي ||

 

كل من قرأ التاريخ الإسلامي سواء عن طريق المطالعة أو عن طريق الأفلام ومنها فلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد ، وكيف شاهدنا ذلك العصر الفاجر والذي تميز بكل،  المفاسد ، والمظالم ، والطغيان ، وكيف سُحِق به الفقراء وأذلهم الجبابرة بعد سلب قدراتهم وقوتهم حتى لقمة العيش!!!

   زمن تعالى فيه الظلم والجور والقتل والإغارة ودفن الصغار من البنات ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )؟! حتى ٱستحق ذلك الزمن القاحل من الرحمة والمروءة ليكرَّم بأطلالة عصر الرسالة والنبوة ، ويبزغ فجر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، العصر الذي أعاد الحياة للبشرية بعد عناء وألم كبيرين حتى قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟!

   وهكذا بعد ما تغيرت معالم الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني المقاوم على أيدي المنافقين والفاسدين ممن ٱمتطى ظاهر الدين والتمثيل القشري لزعامته حتى تغيرت الكثير من مفاهيهم الإسلام وأضحى عنفوان الإسلام يتراجع ويبتعد عن مضمون الكثير من الآيات القرآنية التي حرصت على حياة كريمة وعزيزة للمسلم . بعد أن فتك الأستكبار والصهيونية العالمية والدولة العميقة بمقدرات المسلمين والعرب على حد سواء بعد أن  صار القرار بيدها قرار المؤسسات والوزارات والدولة ، عبر عملاء دفعتهم الى سدة الحكم ، ومن هنا تغير وجه الإسلام من مقاوم الى مطبّع أو مهادن !!

   في تلك المرحلة أيضا استحق العالم دفعة معنوية تقدم مضاد حقيقي لما يجري في ساحة الصراع الإسلامي الاستكباري!!!

فطلّ وبزغ فجر الخُميني العظيم ، والثائر كجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بذات عناوين رسالته .

فبعد مغادرة المسلمين للإسلام ،  حرص روح الله الخُميني على انتشال البشرية والمستضعفين من البشر على انقاذهم،  عندئذ تغيرت الأمور عما كانت عليه ، وبدأ حتى العالم الغربي الغارق بالملذات حين رأى ما عليه المسلمون في زمن الخُميني المانح للعالم جميعه تلك الرشفة من العرفان والمعنويات العالية والأخلاق القصوى وهو يؤسس قوة عالمية تعهدت لتغيير الواقع الظالم ومن يحرك الظلم والشر في كل بقاع الأرض!

فجرُ الخُميني هو الفجر الذي يجب اتخاذه في العراق قبل أي بلد منهج وفكر منه ينطلق الجميع دونما أنانية وحب الذات المهلك!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سليماني الكابوس الذي لايفارق الأمريكيين 
الإنسان في محطة الأمل. .
واحدة من رؤى الحل الامثل للمسألة العراقية
عصر الخميني ..
يا لثارات سليماني والمهندس..
حرق الغاز وشحة الكهرباء سببه طهران ام واشنطن؟!
لن ينساها أحد.. أحداث مؤلمة شهدها العراق في 2020
إدامة نهج الشهيدين 
لا .. لن أرتضي لك يا عراق مثل هذا النهج؟!
إعدام الطاغية صدام بداية مرحلة جديدة في تاريخ العرب والمسلمين وحتى العالم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك